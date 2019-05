Barsinghausen

Die Aufbauarbeiten für die zweite Auflage der Mobilitäts- und Wirtschaftsschau (MoWi) haben begonnen. Am Dienstag errichteten Mitarbeiter eines beauftragten Zeltbau-Unternehmens das große Ausstellungszelt an der Ecke Bussenweg / Volkers Hof. Hier und auf einer benachbarten Freifläche werden sich am kommenden Wochenende, 11. und 12. Mai, zahlreiche Unternehmen den Besuchern präsentieren. Nach Angaben von Hauptorganisator Walter Krull haben sich 57 Betriebe und Dienstleister aus der lokalen Wirtschaft für den Ausstellungsbereich am Volkers Hof angemeldet. Zeitgleich findet in der Fußgängerzone die 40. Autoschau statt. In Kooperation mit der Agentur für Arbeit bieten die MoWi-Organisatoren zudem zum ersten Mal eine Jobbörse im Ausstellerzelt an.

„Bisher klappt alles hervorragend, es gibt keine Probleme“, sagt MoWi-Organisator Walter Krull am Dienstag. Die Nachfrage nach Ausstellungsfläche sei in diesem Jahr bereits größer als das Angebot. „Ich habe noch recht kurzfristig Anfragen von zwei Unternehmen bekommen, die ebenfalls an der MoWi teilnehmen wollten. Ich mussten ihnen allerdings absagen, weil ihre Aufnahme allein logistisch nicht mehr zu bewerkstelligen gewesen wäre“, erklärte Krull.

Straßen werden gesperrt

Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich indes für die kommenden Tagen auf einige Einschränkungen einstellen. Bereits seit Dienstag in den Straßen Volkers Hof (Richtung Breite Straße) und Bussenweg absolutes Halteverbot. Ab Donnerstag werden der Bussenweg, Volkers Hof sowie die Breite Straße in weiten Teilen halbseitig gesperrt. Der Grünfläche am Durchgang von der Marktstraße zu Volkers Hof wird ebenfalls abgesperrt. Die Durchfahrt ist während dieser Zeit nur für Anwohner und Aussteller mit Parkausweis frei. Ab Sonnabend, 10 Uhr, gilt auf der Poststraße in Richtung Bahnhofstraße ein rechtsseitiges absolutes Halteverbot.

Bushaltestellen entfallen

Von Donnerstag, 9. Mai, 19 Uhr, bis Sonntag, 12. Mai, 20 Uhr, ändert sich daher der Busverkehr der Linien 532, 534, 540, 560 und 561. Die Haltestelle Barsinghausen/Am Kaiserhof entfällt ersatzlos. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Barsinghausen/Bahnhof auszuweichen. Für die Linien 530 und 570 entfällt die Haltestelle Barsinghausen/Volkers Hof. Als Ersatz dient die Haltestelle der Linie 502 Barsinghausen/Breite Straße. Für die Linie 501 entfällt die Haltestelle Barsinghausen/Am Kaiserhof. Ersatzweise wird eine Haltestelle in der Osterstraße eingerichtet.

Sämtliche Maßnahmen sollen spätestens am Montag, 13. Mai, 20 Uhr, wieder aufgehoben sein. Weitere Informationen zum Verkehrskonzept stellen die MoWi-Organisatoren im Internet auf der Seite mowi-barsinghausen.de/ausstellerinformationen zur Verfügung.

Von Mirko Haendel