Für die Jungen und Mädchen der Adolf-Grimme-Schule (AGS) am Langenäcker in Barsinghausen steht voraussichtlich ab Mittwoch wieder ganz normaler Unterricht auf dem Lehrplan. Seit vor einer Woche in der Grundschule die Heizungsanlage ausgefallen ist, sind die Kinder im Homeschooling. Laut Schulleiterin Birgit Geyer wurde am Montag ein mobiles Ersatzgerät geliefert. Weil die Räume inzwischen völlig ausgekühlt seien, werde ein normaler Unterrichtsbetrieb aber vermutlich erst ab Mittwoch wieder möglich sein.

Warme Decken bei Fortbildung

Von dem Ausfall der zentralen Heizungsanlage waren seit vergangenem Dienstag auch das Lehrschwimmbecken, der benachbarte Kindergarten Regenbogen sowie die Volkshochschule (VHS) betroffen. Nach Auskunft des städtischen Kinderbetreuungsamtes war auch im Kindergarten deshalb keine Betreuung möglich. Die Kälte sei den Kindern nicht zuzumuten gewesen, sagt eine Mitarbeiterin. Das Personal habe deshalb die Zeit für eine Fortbildung genutzt und sich dabei mit Decken gewärmt. Die Eltern seien rechtzeitig über die Probleme informiert worden.

Theater und Kino statt Schule

Grundschulleiterin Geyer hebt die große Unterstützung sowie das Improvisationstalent ihrer Kollegen und zahlreicher Eltern hervor. Zwar seien die Schüler bereits am Montag aus dem Homeschooling zurückgekehrt. Auf dem Programm stand an diesem Tag jedoch der Besuch einer Aufführung des Figurentheaters Seiler in der Aula der KGS. Diese Aktion habe der Schulförderverein mithilfe der Stadtsparkasse und den Erlösen aus dem Weltspartag ermöglicht. Nach der Aufführung beschäftigten die Lehrerinnen die Jungen und Mädchen in warmer Bekleidung noch kurz auf dem Schulhof und in den kalten Klassenräumen im Rahmen eines eingeschränkten Schulbetriebs.

Das Figurentheater von Gerhard Seiler aus Hannover spielt für die Grundschüler in der KGS das Stück „Robinson Crusoe“. Quelle: Privat

Weil die Schüler und Lehrer voraussichtlich erst am Mittwoch in einer dann wieder aufgeheizten Grundschule den ganz normalen Unterrichtsbetrieb aufnehmen können, ist für Dienstag seitens der Grundschule eine weitere Übergangslösung geplant. Die Stadt habe den Besuch eines Weihnachtsfilms im Kino in Bad Nenndorf spendiert, berichtet die Schulleiterin. Allerdings würden nicht alle 205 Grundschüler an dem Ausflug teilnehmen. „Einige Eltern möchten ihre Kinder wegen der Corona-Gefahren an dieser Aktion vorsichtshalber lieber nicht teilnehmen lassen und behalten ihre Kinder am Dienstag zu Hause“, sagt Geyer.

„Wir würden lieber normalen Unterricht machen“

Obwohl die Rektorin lobende Worte für die improvisierten Übergangslösungen findet, stellt sie auch klar: „Wir würden lieber normalen Unterricht machen.“ Für die alte Heizungsanlage sei bereits vor zwei Jahren schon einmal ein mobiles Ersatzgerät bereitgestellt worden, sagt sie. Das bestätigt Stadtsprecher Benjamin Schrader. Nach seinem Kenntnisstand lasse sich die defekte Heizung nicht mehr reparieren. „Es ist eine Ersatzbeschaffung notwendig“, sagt Schrader. Einen näheren Zeitplan kann er aber auf Nachfrage nicht nennen.

Von Ingo Rodriguez