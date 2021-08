Barsinghausen

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hannover ermöglicht die Stadt Barsinghausen an zwei Terminen mobiles Impfen auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarktes, Ladestraße 1. Am Dienstag, 31. August, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 2. September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger ohne Termin kostenlos beim sogenannten Impfbus der Stadt Hannover auf dem Parkplatz von Kaufland mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson gegen das Corona-Virus immunisieren lassen. Das Verfahren läuft wie im Impfzentrum in Hannover ab: Es ist demzufolge ein Anamnesebogen auszufüllen, und es wird ein Arztgespräch vor der Impfung angeboten.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass eine einmalige Impfung ausreicht, um den vollständigen Impfschutz nach zwei Wochen zu erhalten.

Von Mirko Haendel