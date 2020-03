Egestorf

Der Mountainbikerverein Deisterfreunde wächst weiterhin rasant. Binnen eines Jahres – von Ende 2018 bis Ende 2019 – ist die Zahl der Mitglieder von 358 auf 497 gestiegen. Mittlerweile ist bereits die Marke von 500 Sportlern überschritten. Am Tag der Jahresversammlung am vergangenen Wochenende waren nach Mitteilung der Deisterfreunde bereits 505 Radsportler in dem Verein registriert. Die stärksten Zuwächse gab es bei den Frauen: Deren Zahl im Verein ist im vergangenen Jahr um 67 Prozent gewachsen.

Die Deisterfreunde sind enttäuscht vom Verlauf der jüngsten Gespräche am Runden Tisch mit Behörden und Waldeigentümern über den Mountainbikesport im Deister. „Wir glaubten bisher, es seien alle im Wald zufrieden“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Rüdiger Dinse. Dem sei aber nicht so. Zuvor hätten sich Waldeigentümer und Region nur einfach ohne die Mountainbiker getroffen. Am Runden Tisch habe es keine greifbaren Ergebnisse gegeben, nur Diskussionen, die so schon vor zehn Jahren geführt worden seien, bedauerte Dinse. „Sehr frustrierend, dass bei der Region offenbar all diejenigen ausgestiegen sind, die über die Thematik unterrichtet waren.“

Von der diskutierten Idee, im Deister Ranger zur Überwachung der Regeln beim Mountainbiken einzusetzen, halten die Deisterfreunde nichts. „Das wird schweineteuer und hilft bei gar nichts“, sagte Dinse.

Ziel bleiben weitere offizielle Trails

Die Deisterfreunde streben weiterhin an, die Zahl der offiziellen Trails im Wald deutlich zu erhöhen. Sie weisen aber die Forderung zurück, die Mountainbiker sollten in Vorleistung treten, bevor sie weitere Trails erhalten. „Wir erpressen niemanden, indem wir sagen, wenn wir weitere Trails bekommen, lassen sich einige Probleme lösen“, betonte Vereinsvorsitzender Oliver Reich. „Wir sind aber auch nicht die Waldpolizei.“ Die Deisterfreunde kümmerten sich um ihr eigenes Gebiet. „Und so könnte es auch in den anderen Gebieten laufen.“

In diesem Jahr will der Verein noch mehr Arbeit als bisher in die Unterhaltung der beiden eigenen, offiziell genehmigten Downhill-Trails stecken. Nach den Worten von Steffen Hamel vom sogenannten Buddeltrupp des Vereins haben die beiden vergangenen, sehr trockenen Sommer den Trails geschadet. „Die Sprünge und Kurven zerbröselten unter den Rädern der Sportler“, sagte er. Insbesondere im oberen Teil des Ü-30-Trails müssten Buddeltrupp und andere Helfer sehr viel Arbeit aufwenden, um die Strecke wieder in einen für alle Leistungsklassen nutzbaren Zustand zu versetzen.

Buddeltrupp wird verstärkt

Vor diesem Hintergrund wollen die Deisterfreunde den Buddeltrupp von drei auf zehn Personen aufstocken. Weil die Mitglieder des Buddeltrupps für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung erhalten, rechnet der Verein für 2020 nach den Worten von Kassenwart Mark Wolf mit deutlich höheren Ausgaben als im Vorjahr.

Die Mountainbiker wünschen sich, dass sie auf ihren Trails auch Fremdmaterial wie andernorts nicht benötigte Erde einarbeiten dürfen. Landesforsten und Region lehnen dieses Ansinnen jedoch strikt ab. Der Vereinsvorstand bedauert diese Haltung. Langfristig könne diese Ablehnung das gesamte Projekt gefährden, betonte Steffen Hammel. „Die Strecken werden bei immer mehr Nutzern immer stärker ausgefahren und könnten dann für den Durchschnittsfahrer nicht mehr gefahrlos befahrbar sein.“

Bei der Vergabe des Sturzpokals der Deisterfreunde – der in den Vorjahren stets als großer Spaß verliehen worden war – wurde es diesmal ernst. Der Pokal ging an Alexander Diemert, der sich im Juni bei einem Sturz auf dem Ladys-only-Trail das Genick gebrochen hatte. „Dass ich hier heute stehen kann, ist nicht selbstverständlich“, betonte Diemert und dankte allen Rettern und Helfern. „Die Ärzte sagten mir, bei einer solchen Verletzung seien ungefähr 70 Prozent der Patienten anschließend querschnittgelähmt.“

