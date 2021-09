Barsinghausen

Wandern im Deister: Das heißt doch eigentlich Waldbaden, frische Luft und Erholung - einfach mal raus in die Natur. Doch vielerorts, wo heute Bäume stehen und das Reh durchs Unterholz läuft, wurde in früheren Zeiten hart gearbeitet. Und an einigen Orten, wo der Wandernde heute die Ruhe der vermeintlichen Natur genießt, entsorgten die Kommunen bis in die Siebzigerjahre ganz offiziell und reichlich unromantisch ihren Müll. In einem ehemaligen Steinbruch oberhalb Barsinghausens tritt zutage, was niemand sehen möchte.

Altglas und Metall liegen weiträumig verteilt im Unterholz. Quelle: Mirko Haendel

Zwischen erholsamer Natur und gesundheitsgefährdenden Abfällen liegen im konkreten Fall nur etwa zehn Meter. Auf direktem Weg vom Barsinghäuser Steinweg zur Sternhütte im Deister gelangt man nach etwa 400 Metern rechter Hand des Weges über einen Trampelpfad in die östlichen Ausläufer der Barsinghäuser Schweiz oder „In die Schütten“. Ein Gebiet, in dem sich ein ehemaliger Steinbruch an den nächsten reiht. Einige sind auch heute noch offen – ein Loch im Boden mit steilen Felswänden. Andere sind verfüllt. Mit Müll.

Der Steinbruch, um den es geht, ist als solcher kaum noch zu erkennen. Auch ihn nutzte man als Müllkippe. Die Überdeckung des Abfalls geschah dort allerdings deutlich schlampiger als in anderen Brüchen. Die Folgen der Nachlässigkeit stechen auf den ersten Blick ins Auge. Der Erdboden leuchtet in vielen Farben. Hier das Blau der vielfach im Unterholz verteilten Plastikflaschen eines Geschirrspülmittels („Willst Du viel, spül’ mit Pril“), dort das orangefarbene Pendant von „Lux Flüssig“ („Wenige Tropfen für viel Geschirr“), angerostete emaillierte Gasherdabdeckungen wechseln sich mit ausgekochten Knochenresten ab, und wohin man schaut – überall zerbrochenes Altglas und alte Medikamentenfläschchen.

Pril, Lux, Steinhäger und Medikamentenflaschen: Geschichtlich Interessierte können sich über die Produktpalette der Konsumwelt der 1960- und 1970er-Jahre einen Blick verschaffen. Quelle: Mirko Haendel

„Eine Gefahr für Mensch und Tier“

„Oha“, entfährt es Elke Steinhoff. Die Vorsitzende des Naturschutzbunds (Nabu) Barsinghausen ist hinsichtlich der Verschmutzung der Landschaft einiges gewohnt. Ihr Ortsverein führt regelmäßig Müllsammelaktionen durch, und selbst der Naturlehrpfad des Nabu am Waldrand zwischen Naturfreundehaus und Siedlung Höhenluft befindet sich auf einem mit Haushaltsmüll vermüllten ehemaligen Steinbruch. Doch so etwas wie hier am Spalterhals hat Steinhoff noch nicht gesehen. „Das ist ein Beleg dafür, was passiert, wenn man es sich zu einfach macht – eine Gefahr für Mensch und Tier“, sagt sie.

Müllkippe soll ständig gebrannt haben

Altablagerungen in ehemaligen Steinbrüchen sind kein Geheimnis. Die Region Hannover führt ein Altlastenkataster, in welchem für jeden bekannten Ablagerungsort, wenn möglich, die Art der Ablagerungen und deren Gefährdungspotenzial angegeben sind. Zwischen Barsinghausen und Egestorf sind laut Region neun ehemalige Steinbrüche als kommunale Müllkippen genutzt worden.

Gemäß des Katasters steht Elke Steinhoff gerade auf der Altablagerung „Ehemaliger Steinbruch am Spalterhals“ der unter der Standortnummer 253.001.4.020 aufgeführt ist. Laut Region Hannover wurde mit der Mülleinlagerung vermutlich Ende der Vierzigerjahre begonnen. Später beauftragte die Gemeinde Barsinghausen die Firma Georg Jordan Städtereinigung mit der Unterhaltung und dem Betrieb der Müllkippe. Diese soll während des Betriebes „ständig gebrannt“ haben schreibt die Region und führt auf, was damals dort alles in den Wald gekippt wurde: Hausmüll, Asche, Bauschutt, Schlachtereiabfälle, Gewerbemüll und Autowracks.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Zeitzeugen seien insbesondere große Mengen von Krankenhausabfällen wie überlagerte Medikamente, die beim Umzug des Krankenhauses von Barsinghausen nach Gehrden anfielen, dort abgekippt worden. Gegen 1973 soll die Müllkippe geschlossen worden sein. Mit der Abdeckung und der Baumbepflanzung, die zwischen 1975 und 1978 folgten, hat man sich offensichtlich nicht viel Mühe gegeben.

Region und Klosterkammer sehen keine Gefahr

Die Region Hannover stuft aufgrund von vorgenommenen Untersuchungen die von den Einträgen ausgehenden Gefahren für den Boden als „nachrangig“ ein. Andererseits musste die Stadt Barsinghausen 2011 nach der Eröffnung des Waldkindergartens Deisterwiesel einen Abschnitt des obengenannten ehemaligen Steinbruchs östlich der Siedlung Höhenluft mit Boden abdecken, da diese Teilfläche zuvor nach einer Untersuchung als „nicht geeignet für die extensive Kinderspielflächennutzung“ beurteilt wurde.

Elke Steinhoff vom Nabu Barsinghausen benötigt nur wenige Minuten, um ein buntes Potpourri an Plastikmüll und Metallschrott zu sammeln. Quelle: Mirko Haendel

Auch bezüglich der Verunreinigung des Grundwassers seien „keine oder keine eindeutigen Hinweise auf eine nachteilige Beeinflussung durch die Ablagerungen beobachtet“ worden. Zudem sei „eine nachteilige Veränderung der Oberflächengewässer unwahrscheinlich“.

Die Klosterkammer Hannover, in deren Forst der ehemalige Steinbruch liegt, schreibt, eine Gefährdung von Personen bei Begehungen der Flächen sei aufgrund von Abdeckungen, die den direkten Kontakt mit dem Ablagerungskörper verhindern, weitgehend auszuschließen. Wie falsch diese Aussage ist, zeigt der Besuch der Fläche. „Das ist skandalös“, sagt Steinhoff. „So viel kaputtes Glas, und wer weiß, was sich noch alles in den Medikamentenfläschchen befindet. Das Gelände gehört wenigstens eingezäunt, damit sich Tiere und Menschen nicht verletzen.“

„Den ganzen Müll bergen“?

Sicherlich könnten Menschen die mehrere Hektar große Fläche meiden – zumindest sollten sie diese nicht mit Turnschuhen mit weicher Gummisohle betreten. Aber Tiere? Die sich im Boden befindlichen Überreste von „Eimbeckhäuser Speisequark“ („Mit Sahnezusatz“) oder „Hüsig’s Heringssalat“ von der Feinkostfabrik Otto Hüsig aus Hannover locken offensichtlich auch fast 50 Jahre nach der Schließung noch Wildschweine und anderes Wild ins Unterholz. Wer weiß, wie viele Tiere sich dabei bereits an den scharfen und spitzen Glasscherben alter Maggi-, Bier- oder Weinflaschen verletzt haben? Elke Steinhoff sieht ebenfalls die Gefahr: „Den ganzen Müll müsste man eigentlich so bald wie möglich bergen.“

Von Mirko Haendel