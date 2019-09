Barsinghausen

Für die Senioren aus dem Marienstift hat jetzt ein neue Therapieprojekt mit monatlichen Gastspielen verschiedener Musiker begonnen. Dabei richtet sich dieses Angebot nach Angaben von Musiktherapeut Albrecht von Blanckenburg in erster Linie an ältere Menschen mit Demenz. Zu Beginn der neue Reihe hat der Projektleiter jetzt gemeinsam mit Flötist Dieter Neuhäuser mehrere Lieder angestimmt – und das Publikum zum Mitsingen eingeladen.

Musik weckt Erinnerungen

„Musik als stark emotionales Mittel weckt bei älteren und dementen Menschen viele Erinnerungen an frühere Zeiten“, sagt von Blanckenburg. Darum habe er bei der Alzheimer Gesellschaft Hannover dieses Therapieprojekt für das Marienstift beantragt. Mit Erfolg: „Auf diese Weise unterstützen wir Demenzkranke und deren Angehörige“, betont Theresia Urbons, erste Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft.

Jeden Monat kommen Musiker zum gemeinsamen Musizieren in das Marienstift. Zum Programm gehören bekannte Volkslieder und Schlager ebenso wie neue Stücke. Außerdem lernen die Senioren unterschiedliche Instrumente kennen – zum Teil auch aus anderen Kulturkreisen. So steht beim nächsten Gastspiel am 4. Oktober zum Beispiel die arabische Musik im Mittelpunkt: Obay Safar und Eyaz Semdin spielen unter anderem auf der Saz-Langhals- und der Oud-Kurzhalslaute.

Fähigkeiten neu entdecken

Beim Gastspiel von Georgios Kesmirtis am 1. November erklingt griechische Musik mit Bouzuki und Geige, während Karin Schumacher (Gitarre) und Edith Zgrzebski am Nikolaustag, 6. Dezember, weihnachtliche Musik aus Deutschland spielen. Ziel eines jeden Auftritts sei es, Freude und Spaß an der Musik zu vermitteln. Das Publikum dürfe zu den Liedern singen und tanzen – und damit eigene Fähigkeiten eventuell neu entdecken.

„Die Musik ist auf jeden Fall immer sehr anregend für die Senioren und hilft auf ganz vielfältige Weise. Unser Projekt soll dazu beitragen, die Menschen emotional, geistig und physisch zu mobilisieren“, erläutert von Blanckenburg. Dank der Gastspiele unterschiedlicher Musiker entstehe jeden Monat ein neuer Reiz, der bei den Senioren zu vielfältigen neuen Erfahrungen führe.

Senioren singen mit

Beim ersten Konzertnachmittag der neuen Reihe hat der Projektleiter gemeinsam mit Dieter Neuhäuser musiziert, der auf seiner Querflöte mehrere klassische Stücke anstimmte. Bereits seit einigen Jahren tritt Neuhäuser regelmäßig vor Senioren auf. „Bei bekannten Melodien summen auch Menschen mit Demenz sofort mit oder singen ganze Strophen aus dem Gedächtnis. Eine tolle Sache“, sagt der Musiker.

Das Musikprojekt im Marienstift ist zunächst auf die Dauer von einem Jahr ausgelegt.

