Barsinghausen

Die Barsinghäuser Marien-Kirchengemeinde bittet zum Gottesdienst – und der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) und der WDR übertragen live: Am Sonntag, 7. Juni, ist es ab 10 Uhr in der Klosterkirche in Barsinghausen soweit. Das Thema lautet „Radfahren als ErFAHRung von Freiheit“. Dass das Fahrrad im Mittelpunkt steht, ist kein Zufall.

In den vergangenen drei Jahren hatte die Gemeinde am ersten Sonntag nach Pfingsten zum sogenannten Fahrradgottesdienst eingeladen. Nach der ungewöhnlichen Andacht ging es für die Besucher stets gemeinsam auf eine kleine Fahrradtour. Das fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Daher soll sich diesmal in der Kirche selbst umso mehr ums Rad drehen.

Anzeige

„In der Predigt wird das Fahrrad ein Thema sein“, sagt Pastor Jürgen Holly und betont dabei den aktuellen Bezug. Schließlich stehe das Fahrrad für Freiheit und erlebe gerade in Corona-Tagen einen hohen Stellenwert. Für die Musik wird die Jugendband der Mariengemeinde sorgen. Die Kirchenbesucher, die allerdings nicht selbst singen dürfen und mit Mund-Nasen-Maske kommen müssen, können sich auf eine besondere Version des Mega-Hits „Bicycle Race“ der Rockband Queen freuen. Die Jugendband um Sängerin Corinna Moldenhauer spielt regelmäßig bei Gottesdiensten und hat zehn Mitglieder. Am 7. Juni wird jedoch eine kleine Abordnung unter der Leitung von Gerald Pursche im Einsatz sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Insgesamt 30 Kirchenbesucher dürfen an dem Gottesdienst teilnehmen. Quelle: Stephan Hartung

Besucher müssen sich anmelden

Insgesamt 30 Kirchenbesucher dürfen an dem Gottesdienst teilnehmen. Eine Anmeldung ist vorab nötig bei Jürgen Holly unter Telefon (05105) 809 23 93 oder an juergen.holly@evlka.de per E-Mail. Hinzu werden vermutlich mehrere hunderttausend Hörer kommen, die den Gottesdienst im Radio verfolgen. Der NDR kommt mit einem Übertragungswagen und parkt vor der Kirche. Fünf Mitarbeiter sind vor Ort, sie installieren weit vor Beginn des Gottesdienstes die Technik. Um 10 Uhr beginnt auf NDR-Info die Live-Übertragung, auch auf WDR 5 ist der Gottesdienst zu hören.

„Wir haben einfach mal den Kontakt zum NDR gesucht und gefragt, ob sie unseren Gottesdienst übertragen wollen“, berichtet Holly. Einige Vorgespräche seien notwendig gewesen. Nun überträgt der Nachrichtenkanal direkt aus der Klosterkirche. Überziehen darf Holly diesmal nicht: Der NDR blendet sich genau um 10.59 Uhr aus dem Gottesdienst aus, denn pünktlich um 11 Uhr beginnen die Nachrichten.

Pastor nimmt Lob und Kritik am Telefon an

Der Pastor selbst hat nach dem Ende des Gottesdienstes aber noch nicht Feierabend. Er wird ab 11 Uhr im benachbarten Gemeindehaus am Telefon sitzen. Bis 12 Uhr können sich Hörer bei Jürgen Holly melden, mit ihm sprechen sowie Lob und Kritik zu dem Gottesdienst äußern.

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung