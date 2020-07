Barsinghausen

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) investiert jedes Jahr im Schnitt rund 500.000 bis 600.000 Euro in die Modernisierung seiner Sportschulen und Trainingseinrichtungen im Fuchsbachtal. Auf diese Weise will der Verband nach Angaben seines Präsidenten Günter Distelrath die Infrastruktur auf dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik halten. Jüngstes Projekt sei die Erneuerung des Hallenbodens in der Karl-Laue-Halle mit einem Volumen von etwa 200.000 Euro.

In die Karl-Laue-Halle und die Sportschule II hat der NFV in den vergangenen Jahren rund drei Millionen Euro investiert. Quelle: Frank Hermann

„Bei uns gastieren immer wieder Profivereine und Auswahlmannschaften aus dem Handball- und Fußballsport. Die wollen hier natürlich beste Bedingungen für ihr Training haben“, erläuterte Distelrath jetzt bei einem Besuch von CDU-Vertretern am NFV-Standort. Zu den Gästen gehörten Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union (JU), sowie Bürgermeister Marc Lahmann, der Ratsfraktionsvorsitzende Roland Zieseniß und dessen Stellvertreter Gerald Schroth.

Gelenkschonender Boden

Zuletzt hat der NFV den etwa 1000 Quadratmeter großen Hallenboden der Karl-Laue-Halle im Gebäude der Sportschule II für 200.000 Euro grundlegend erneuern lassen. Der alte Schwingboden stammte noch aus dem Jahr 1970, sei zwischendurch aber immer wieder aufgerüstet worden. Der neue Hallenboden biete mit dicken Schaumstoff- und Holzschichten im Unterbau eine optimale Schonung der Sportlergelenke.

Die Karl-Laue-Halle hat für rund 200.000 Euro einen neuen Boden erhalten. Quelle: Frank Hermann

In einem nächsten Schritt bereitet der Fußballverband derzeit die energetische Kernsanierung seiner Sportschule I am Mozartweg mit 25 Zimmern für Lehrgangsteilnehmer vor. Voraussichtlich zum Ende des Jahres beginnen die Arbeiten. Sie sollen im Mai 2021 abgeschlossen sein. Dieses Projekt sei ebenfalls mit einer Investitionssumme von rund einer halben Million Euro veranschlagt.

Auf hohem Niveau halten

„Wir haben hier eine Infrastruktur für Amateur- und Profisportler, die ihresgleichen sucht. Da sind wir permanent gefordert, um die Einrichtungen auf einem hohen Niveau zu halten“, sagte der NFV-Präsident. In den vergangenen Jahre habe der Fußballverband immerhin rund 3 Millionen Euro in die Kernsanierung der Sportschule II sowie in eine neue Lüftungstechnik für die Karl-Laue-Halle investiert.

NFV-Präsident Günter Diestelrath (links) im Gespräch mit dem JU-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban. Quelle: Frank Hermann

Tilman Kuban und die anderen Besucher von der CDU würdigten die Anstrengungen des NFV, einen zukunftsfähigen Sportkomplex im Fuchsbachtal zu unterhalten. Wenn namhafte Profi- und Auswahlteams ihr Trainingslager am Deister aufschlagen, dann profitiere davon auch das Image der Stadt Barsinghausen.

Erleichtert zeigten sich Gäste und Gastgeber darüber, dass in Corona-Zeiten der Vereins- und Wettkampfsport allmählich wieder Fahrt aufnehme. „Es geht allmählich wieder los“, sagte Günter Distelrath. Der NFV sei derzeit intensiv mit den Planungen für die Spielzeit 2020/2021 befasst.

Von Frank Hermann