Barsinghausen

Es ist eine Krise, die man überstehen muss – dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV) mit seinem Hauptquartier in Barsinghausen ergeht es in der Corona-Zeit so wie fast jedem Unternehmen. NFV-Direktor Jan Baßler berichtet von einem Vorurteil, von dem er zuletzt oft gehört habe: Den Vereinen gehe es schlecht, dem Verband gehe es gut. „Das ist falsch. Es ist alles eine wilde Zeit, die Krise hat auch den NFV getroffen, wir haben durchaus gelitten“, sagt Baßler auf Anfrage.

Etwa Mitte März hatte die NFV-Verwaltung geschlossen. „Teilbereiche wie Passwesen, Trainerausbildung und Talentförderung sind völlig zum Erliegen gekommen“, sagt Baßler. Daher sei schnell Kurzarbeit ein Thema geworden, denn selbstverständlich spiele für den NFV auch der wirtschaftliche Aspekt eine Rolle, beispielsweise durch das Passwesen und abgesagte Veranstaltungen. „Dadurch konnten wir keine Erträge mehr erzielen. Diese Einbußen sind auch bei einem Verband spürbar.“

Mitarbeiter kehren aus Kurzarbeit zurück

Die NFV-Verwaltung zählt insgesamt 74 Mitarbeiter. Bislang sind noch 18 Kollegen in Kurzarbeit, diese Zahl verringert sich aber fortlaufend – vor allem, weil vor und während des Verbandstages am Sonnabend, 27. Juni, die Mitarbeiter benötigt werden. Wer wieder im Verwaltungsgebäude tätig ist – dieses öffnete Anfang des Monats wieder – musste einen Gesundheitsfragebogen abgeben. Innerhalb der Verwaltung und in der NFV-Akademie greifen zahlreiche Abstands- und Hygienemaßnahmen, beispielsweise durch kontaktlose Spender für Desinfektionsmittel.

Auch die NFV-Akademie ist inzwischen wieder geöffnet. Der Wiedereinstieg begann mit einem Lehrgang für B-Lizenz-Anwärter. Die Teilnehmer waren in Einzelzimmern untergebracht, es gab feste Essenszeiten. „Die Wiedereröffnung der Akademie passt zu unserem allgemeinen guten Trend und ist für uns ein wichtiger Bestandteil, denn als Verband wollen wir Trainer und Schiedsrichter ausbilden“, sagt NFV-Präsident Günter Distelrath und spricht von einer „positiven Grundstimmung“. In der Akademie gab es während der Schließzeit eine besondere Aktion: das Nähe von Schutzmasken. Insgesamt entstanden 5000 Masken, was Distelrath als „großen Erfolg“ wertet. Die Masken verteilte der NFV niedersachsenweit an Trainer und Betreuer von Jugendmannschaften, „aber auch an andere Sportverbände“, wie der Präsident betont.

Kunstrasen kommt später

Aufgrund der Pandemie musste der NFV ein geplantes Investitionsvorhaben verschieben. Das August-Wenzel-Stadion sollte eigentlich einen Kunstrasenplatz erhalten. „Das haben wir erstmal zurückgestellt“, sagt Baßler, der für das Projekt mit rund 650 000 Euro kalkuliert. Umgesetzt wird dagegen die Anhebung der Beregnungsanlage für insgesamt fünf Rasenplätze im Fuchsbachtal. Die Anlage sackt über die Jahre ab. Wenn sie zu tief liegt, steigt die Verletzungsgefahr. Mit einem Investitionsvolumen von etwa 20.000 Euro ist die Investition trotz der angespannten Lage nach Baßlers Worten möglich.

Für das August-Wenzel-Stadion stellt der Fußballverband die Pläne zum Bau eines Kunstrasenplatzes erstmal zurück. Quelle: Stephan Hartung

Das verbandseigene Sporthotel Fuchsbachtal ist von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Das Hotel hatte nach behördlicher Anordnung schließen müssen, entsprechend waren die Einnahmen sofort auf Null gesunken. „In den vergangenen Jahren haben wir erfolgreich gewirtschaftet, davon konnten wir zehren“, sagt Hotelgeschäftsführer Bernd Dierßen. Nun sei das Sporthotel aber darauf angewiesen, dass alles wieder besser laufe. „Vor allem Tagungen und Familienfeiern sind unsere Basis.“

Hinzu kommt als wichtige Säule, dass Fußballvereine im Hotel gastieren. In der Corona-Pause nutzten Bundesligist Union Berlin und Drittligist Eintracht Braunschweig die Fuchsbachtal-Idylle – „und zeigten sich beeindruckt“, wie Distelrath sagt. Die Teams bereiteten sich auf den Neustart des Punktspielbetriebs vor. „Auf solche Buchungen hoffen wir in Zukunft auch“, betont Dierßen, der im Hotel ein Team von 35 Mitarbeitern beschäftigt. Noch immer sind viele von ihnen in Kurzarbeit. Wegen Corona hält Dierßen für Profiteams Trainingslager im Ausland mittelfristig für eher unwahrscheinlich. „Wer zur Saisonvorbereitung in Deutschland bleibt, kommt vielleicht zu uns“, sagt der Geschäftsführer. „Union und Eintracht spielen wegen des Aufenthalts bei uns ja eine erfolgreiche Restsaison“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Von Stephan Hartung