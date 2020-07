Barsinghausen

Angesichts der Trockenheit in den vergangenen Jahren im Deistervorland plädiert die Barsinghäuser Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) für mehr Anstrengungen beim Wassersparen und bei der Wasserrückhaltung in den heimischen Böden und Gewässern.

„Im dritten Jahr in Folge erleben wir hier nördlich des Deisters eine fortschreitende Trockenheit“, sagt Nabu-Vorsitzende Elke Steinhoff. Die geringen Niederschlagsmengen der vergangenen Tage im Raum Barsinghausen reichten nicht aus, um die Trockenheit in der Tiefe der Böden zu beheben. „Wir sehen die allgemeinen Trockenschäden immer deutlicher: Gräser und Stauden werden vorzeitig trocken und gelb, gemähte Flächen wachsen nur langsam nach“, sagt Steinhoff. Auch im Wald zeigten sich zunehmende Schäden, zudem seien fast alle Deisterbäche im Barsinghäuser Bereich trocken gefallen. Auch in der Südaue gebe es derzeit viel zu wenig Wasser.

Alarmsignal: Viele Bäche und Gräben am Deisterrand sind trocken gefallen. Quelle: Privat

Wasserrückhaltung als Ziel

Auf den Sportplätzen und in den Hausgärten werde oftmals bedenkenlos gegossen und gesprengt, als gäbe es keinen Mangel, kritisiert die Nabu-Vorsitzende. Wenn das so weiter gehe, sei mit behördlich angeordneten Einschränkungen zu rechnen, damit weiterhin genug Trinkwasser für alle bleibe. Aus Sicht des Nabu muss „grundsätzlich umgedacht“ werden: Es gelte wegzukommen vom schnellen Abfließen des Oberflächenwassers hin zu mehr Regenwasserrückhaltung, argumentiert Steinhoff. „Die Bäche brauchen mehr Raum, damit möglichst viel Wasser im Gebiet bleibt, statt auf kürzestem Weg abgeleitet zu werden.“

Landwirte sollten prüfen, ob die Drainagen in den Äckern unter heutigen Bedingungen nicht mehr schadeten als nützten. „Der Wasserüberschuss in Regenzeiten sollte im Boden gespeichert und nicht abgeführt werden.“ Gartenbesitzer könnten sparen, indem sie Regentonnen an den Dachfallrohren aufstellten, um das Wasser zum Gießen zu verwenden. „Grundsätzlich sollte man viel mehr Niederschlagswasser vor Ort versickern lassen, um die Böden länger feucht zu halten“, empfiehlt der Nabu.

Trockenschäden: Auch Bäumen macht der Wassermangel der vergangenen drei Sommer immer mehr zu schaffen. Quelle: Privat

Erneut Kritik an Schottergärten

Einmal mehr schimpfen die Naturschützer auf Grundstücke mit vielen versiegelten Flächen und Schottergärten, die sich „besonders fatal“ auswirkten und das kostbare Regenwasser gleich in Gullis und Vorfluter abfließen ließen. Nicht sparen solle man beim Gießen junger Bäume, empfiehlt Steinhoff. Diese müssten erst einmal richtig anwachsen, um später mit ihrem Schattenwurf und Blätterdach für feuchte und kühle Zonen sorgen zu können. „Also ruhig auch einmal die jungen Straßenbäume mit gießen, und nicht nur darunter den schattigen Parkplatz suchen“, appelliert die Nabu-Vorsitzende.

Von Andreas Kannegießer