Der Naturschutzbund ( Nabu) Barsinghausen beklagt eine zunehmende Vermüllung der Stadt. In der Winterzeit und insbesondere nach der Silvesternacht falle der vielerorts herumliegende Unrat besonders auf. „Der Großteil landet als Schadstoff im Boden oder wird bei Regen in die Gullys gespült. Von dort geht er dann ohne Klärung direkt weiter in die Vorfluter und Bäche, in die Flüsse und Meere“, sagt die Nabu-Vorsitzende Elke Steinhoff. Nach Beobachtungen Steinhoffs lagen am Neujahrsmorgen kistenweise Knallerreste auf den Straßen und Bürgersteigen. „Wird denn niemand mehr dazu erzogen, seinen selbst verursachten Müll auch wieder wegzuräumen?“, fragt die Barsinghäuserin. Bereits seit langer Zeit liege viel Abfall auf der Nordseite des Barsinghäuser S-Bahnhofes. Auch die Fußgängerzone bleibe vor allem an den Müllabfuhrtagen nicht von umherfliegenden Papierresten und anderen Hinterlassenschaften verschont. Ebenso betroffen seien die Flächen um einige Mehrfamilienhäuser herum sowie Straßen- und Grabenböschungen. Zur Reinhaltung der Natur ruft der Nabu daher zu einer allgemeinen Müllsammelaktion auf. „Dabei sollte man nicht gleich nach den Zuständigkeiten fragen, sondern ganz einfach mal selbst tätig werden“, sagt Steinhoff.