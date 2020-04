Barsinghausen

Der Barsinghäuser Naturschutzbund ( Nabu) und die Siedlergemeinschaft Hohenbostel-Bördedörfer setzen ihre gemeinsame Kampagne unter dem Motto „Unsere Stadt soll schöner werden“ fort. Die beiden Vereine haben nun den Zigarettenstummeln den Kampf angesagt, die insbesondere in viel begangenen Bereichen in der Barsinghäuser City in großen Mengen achtlos weggeworfen werden. Die Initiatoren wollen das Bewusstsein der Raucher für die Folgen ihres Tuns schärfen.

Mitglieder der Naturschutzorganisation und der Siedler haben bei einem Rundgang durch die Fußgängerzone gezielt nach den Hinterlassenschaften von Rauchern Ausschau gehalten – und empfinden das Ergebnis ihrer Begehung als „erschreckend“, wie die Nabu-Vorsitzende Elke Steinhoff und der stellvertretende Siedler-Vorsitzende Hans-Joachim Tilgner betonen.

Situation auf 50 Fotos dokumentiert

Hunderte oder sogar Tausende von Zigarettenkippen liegen allein im Bereich der Fußgängerzone herum. Die meisten seien in Durchgängen zu finden – „da, wo man nicht so leicht gesehen wird“, sagen Steinhoff und Tilgner. Sie haben die aktuelle Situation auf mehr als 50 Fotos dokumentiert.

„Sind die Raucher Egoisten?“, fragen die Verantwortlichen von Nabu und Siedlergemeinschaft durchaus provozierend und geben die Antwort gleich selbst: „Man könnte annehmen: ja. Sie werfen die Kippen achtlos ohne Überlegung weg und verlangen, dass die anderen sie wegräumen.“

Ein alltägliches Bild: An Straßenrändern und in Gossen werden Zigarettenstummel in großen Mengen entsorgt. Quelle: Privat

Aschenbecher an Ampelkreuzung geleert

Besonders viele Zigarettenstummel lägen auch im Bereich von Gullys herum, haben die Vereinsvertreter beim Rundgang festgestellt. Beim nächsten Regen würden diese mit weggespült. „So gelangen sie in die Bäche, die Flüsse und das Meer.“

An Ampeln nutzen offenbar auch viele Raucher die Gelegenheit, Zigarettenstummel aus ihren Fahrzeugen zu werfen. An der Ampelkreuzung zur Bundesstraße 65 in Bantorf seien Autofahrer dabei beobachtet worden, wie sie den Inhalt ihrer ganzen Aschenbecher auf die Fahrbahn gekippt hätten, berichten Steinhoff und Tilgner.

Viele Giftstoffe in Kippen

Zigarettenreste seien aber nicht nur ein ästhetisches Problem. „Man muss den Rauchern einmal aufzeigen, was die Kippen wirklich verursachen“, argumentieren die Vereinsvertreter und verweisen darauf, dass Zigarettenreste laut einer Analyse der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) rund 7000 verschiedene Chemikalien und Gifte enthalten, darunter auch hochgefährliche Substanzen wie Arsen, Blausäure, Dioxin und Benzol.

Laut Hochrechnung der WHO fallen weltweit alljährlich rund 680.000 Tonnen Zigarettenkippen an, entsprechend groß sind die Auswirkungen der Giftstoffe auf die Umwelt.

„Wollen Raucher zum Nachdenken bringen“

„Mit dieser Aktion möchten wir Raucher zum Nachdenken bringen, damit sie Kippen künftig nicht mehr achtlos auf Straßen, Gossen und Plätze werfen“, betonen Steinhoff und Tilgner. Es gelte, Bequemlichkeit und Achtlosigkeit zu überwinden.

