Barsinghausen

Der Barsinghäuser Naturschutzbund ( Nabu) hat gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Eltern geistig Behinderter einen neuen Garten angelegt. Gestaltet wurde in gemeinsamer Arbeit das Außengelände der neuen Kreativwerkstatt mit Begegnungsstätte der Interessengemeinschaft (IG), die derzeit an der Rehrbrinkstraße entsteht.

Die Vorgaben für die Gestaltung waren schnell festgelegt, wie die Nabu-Ortsverbandsvorsitzende Elke Steinhoff berichtet: „Der neue Spiel- und Nutzgarten soll lebendig, bunt und pflegeleicht sein.“ Damit entspreche er zugleich den Tipps der aktuellen Nabu-Vorgartenbroschüre zur Anlage artenreicher Blühgärten. Den klima- und umweltschädlichen, weit verbreiteten „Schottergärten“ solle mit dem Projekt ein buntes Beispiel artenreicher, schöner Gartenkultur entgegengesetzt werden, betont Steinhoff.

Zwei gemeinsame Arbeitseinsätze

Auf dem Areal an der Rehrbrinkstraße ist nun in zwei Arbeitseinsätzen ein abwechslungsreicher Garten mit einem Mix aus Beerensträuchern, Kräutern und Blühstauden entstanden. Wie Steinhoff berichtet, hatte sich die Interessengemeinschaft Eltern geistig Behinderter zu Beginn dieses Jahres mit der Bitte um Unterstützung bei der Anlage eines Spiel-, Nutz- und Ziergartens an den Barsinghäuser Nabu gewandt. „Wir waren sofort dafür“, sagt die Nabu-Vorsitzende.

Der Naturschutzbund habe dann die Auswahl, die Beschaffung und auch die Kosten der insektenfreundlichen Pflanzen übernommen. Auch bei der Gartenanlage legten die Nabu-Helfer gemeinsam mit Mitgliedern und Schützlingen der Interessengemeinschaft Hand an.

Stolz auf das Gemeinschaftswerk: An der Rehrbrinkstraße wächst in den nächsten Monaten ein grünes Refugium mit Lebensraum für viele Insekten heran. Quelle: Privat

Kreativwerkstatt soll dieses Jahr in Betrieb gehen

Der erste Teil der Gartenanlage war bereits im April erledigt worden. In dieser Woche ist das Gemeinschaftswerk bei einem weiteren Arbeitseinsatz dann vollendet worden. Insgesamt seien zehn Beerensträucher, 15 Küchenkräuter und rund 110 Staudenpflanzen in die Erde gebracht worden, um einen blütenreichen und bienenfreundlichen Garten neu zu erstellen, berichtet Steinhoff. „Zwei Apfelbäume werden erst im Herbst gepflanzt.“

Die Interessengemeinschaft hofft, in diesem Jahr ihre Kreativwerkstatt rund vier Jahre nach dem ersten Spatenstich endlich in Betrieb nehmen zu können. Das Bauprojekt hatte verschiedene Rückschläge verkraften müssen – so hatte der beauftragte Bauunternehmer bereits kurz nach dem Baustart Insolvenz angemeldet. Die IG hatte damals einen sechsstelligen Geldbetrag verloren. Mit vielen Eigenleistungen haben die Vereinsmitglieder inzwischen die Arbeiten so weit vorangetrieben, dass das Gebäude demnächst nutzbar ist. Zentrales Element der Kreativwerkstatt ist ein 50 Quadratmeter großer Mehrzweckraum, der unter anderem für Töpfer- und Nähkurse, aber auch für Filmabende, Diskos und Feiern genutzt werden kann.

Von Andreas Kannegießer