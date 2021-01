Kirchdorf

Der Schäferhund, der am vergangenen Donnerstag Chihuahua Percy an der Max-Planck-Straße in Kirchdorf totgebissen hat, muss jetzt in der Öffentlichkeit einen Maulkorb tragen und darf nicht mehr ohne Leine herumlaufen. Eine entsprechende Verfügung des Veterinäramts hat die Polizei dem 50-jährigen Besitzer des Schäferhundes zugestellt. Dem Schäferhund steht nun eine Gefährlichkeitsprüfung bevor. In dem Zusammenhang muss sich auch der Hundehalter äußern – und überprüfen lassen.

Schäferhund schon mehrfach ausgebüxt

Gegenüber dieser Zeitung wollte der Hundebesitzer nichts zu dem Vorfall von vergangener Woche sagen. Mindestens einer seiner Schäferhunde soll nach Aussagen mehrerer Zeugen bereits vor dieser tödlichen Beißattacke mehr als einmal unbemerkt von dem Grundstück in Kirchdorf ausgebüxt sein.

Anzeige

Diesbezügliche Gerüchte sind dem Barsinghäuser Polizeikommissariat jedoch erst während der aktuellen Ermittlungen bekannt geworden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Anwohnerinnen äußerten zudem gegenüber dieser Zeitung, sie würden den Bereich, wo die Beißattacke passiert ist, bereits seit geraumer Zeit meiden, weil sie Angst vor den Hunden des Halters hätten.

Polizeiermittlungen abgeschlossen

Der Schäferhund, der Percy tötete, war zur Tatzeit offenbar ebenfalls unbeaufsichtigt und erneut unbemerkt von dem weitläufigen Grundstück in Kirchdorf entkommen. Bei einer aktuellen polizeilichen Überprüfung wurden allerdings keine Lücken in der Umzäunung des Grundstücks gefunden: „Wir wissen derzeit nicht, wie der Hund das Grundstück unbemerkt verlassen konnte“, erklärte ein Polizeisprecher.

Die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen: „Aus unserer Sicht liegt hier keine Straftat vor, jedoch eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Tierschutzgesetzes“, so ein Polizeisprecher. Die Polizei hat den Fall nun vollständig an die Region Hannover und das zuständige Veterinäramt abgegeben.

Grundstück ausbruchssicher?

Die angeordnete Maulkorb- und Leinenpflicht gilt nach Angaben einer Regionssprecherin grundsätzlich „außerhalb ausbruchssicherer Grundstücke“. Ist ein Grundstück allerdings nicht ausbruchssicher, gelte sie auch auf dem Grundstück.

Nach Angaben der Region Hannover prüft das zuständige Veterinäramt in dem Zusammenhang noch einen älteren Fall: „Vor rund zehn Jahren hat es schon einmal einen kleineren Beißvorfall mit einem Hund von dem Hundehalter gegeben. Ob es sich dabei um denselben Hund handelt, ist gerade in Klärung“, so die Regionssprecherin.

Von Tobias Welz