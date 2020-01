Großgoltern

Zwei Tage nach dem verheerenden Brand im Seminarhaus der Ökostation Deister-Vorland in Großgoltern gibt es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache. Auch zur Identität des Leichnams, der nach den Löscharbeiten in dem abgebrannten Gebäude gefunden worden war, vermag die Polizei noch nichts zu sagen. Laut den Behörden ist deshalb auch noch ungewiss, ob es sich bei dem bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Todesopfer um ein noch vermisstes Mitglied der Jugendorganisation Die Falken handelt. Eine mehr als 50-köpfige Gruppe der Falken aus Braunschweig war zum Zeitpunkt des Feuers in dem Gebäudekomplex am Müllerweg untergebracht. „Die Ermittlungen zur Identität des Leichnams dauern an“, teilte die Polizei am Neujahrstag mit. Die Identität werde wohl erst nach einer Obduktion zu klären sein. Zu erfahren war von der Polizei lediglich, dass es sich bei dem Vermissten um einen erwachsenen Mann handeln soll.

Die Feuerwehr hält es indes für wahrscheinlich, dass der vermisste Mann das Todesopfer sein könnte. Einsatzleiter Sascha Krause hatte nach dem Großeinsatz berichtet, dass der Vermisste gegen 4 Uhr morgens von anderen Gästen beim Zubettgehen gesehen worden sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das Haus vor dem Ausbruch des Feuers verlassen haben könnte, sei sehr gering.

Brand breitet sich rasend schnell aus

Das Feuer war aus noch ungeklärten Gründen am Montag gegen 6.30 Uhr im Dachgeschoss des umgebauten Resthofes ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen vom Seminartrakt auf das angrenzende Wohnhaus der Ökostation zwar verhindern. Der frühere Stall und die ehemalige Scheune, in denen die Gäste der Seminareinrichtung untergebracht waren, wurden dagegen von den Flammen nahezu vollständig zerstört.

Einsatzkräfte der Feuerwehr suchen von der Drehleiter aus nach Glutnestern. Quelle: Ingo Rodriguez

Mitglieder der Sozialistischen Jugend – Die Falken aus Braunschweig verleben den Jahreswechsel bereits seit mehreren Jahren in Großgoltern. Nach Angaben der Jugendorganisation kommen dort in jedem Jahr Jugendliche und junge Erwachsene zusammen, um sich gemeinsam mit politischen und pädagogischen Themen zu beschäftigen. Nach dem Ausbruch des Feuers hatte offenbar eine Brandmeldeanlage die schlafenden Gäste geweckt. Fast allen Mitgliedern der Gruppe gelang es, das brennende Gebäude rechtzeitig zu verlassen. Bereits am Morgen wurde allerdings einer der Gäste aus dem Kreis der Gruppe als vermisst gemeldet. Erst am Mittag bestätigten sich dann die schlimmen Befürchtungen: Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde eine verbrannte Leiche in der einsturzgefährdeten Gebäuderuine gefunden.

Unglücksort wurde von der Polizei beschlagnahmt

Der Brandort ist beschlagnahmt worden, wie die Polizei mitteilt. Erste Spuren wurden gesichert. Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen würden in den kommenden Tagen den Unglücksort genauer begutachten, sobald geklärt sei, ob der Brandort betreten werden könne, heißt es in einer Stellungnahme der Polizei.

Falken äußern sich auf ihrer Internetseite

Alma Kleen, die Bundesvorsitzende der Falken, äußert sich auf der Internetseite der Organisation zu dem Unglück: „Der Brand im Seminarhaus in Großgoltern ist ein schreckliches Ereignis. Wir werden jetzt alles daran setzen, uns um die Betroffenen zu kümmern und ihnen sofortigen seelsorgerischen Beistand zu organisieren, um den Schock zu verarbeiten. Niemand wird bei uns mit einer solchen Erfahrung alleingelassen.“

