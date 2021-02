Großgoltern/Barsinghausen

Bei einem Wildunfall und einem wenige Minuten später folgenden Zusammenstoß sind am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 241 zwischen Großgoltern und Barsinghausen insgesamt drei Fahrzeuge schwer beschädigt worden. Nach Mitteilung der Polizei hatte zunächst gegen 8.16 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Barsinghausen mit seinem Renault-Transporter ein Reh erfasst, das plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen war.

Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Nachdem der 61-Jährige den Transporter an der rechten Fahrbahnseite abgestellt hatte, kam es zu dem Folgeunfall. Laut Polizei wollte eine 80-jährige Autofahrerin aus Seelze mit ihrem Hyundai den abgestellten Renault überholen. Dabei geriet die Frau in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen, der von einem 60-jährigen Barsinghäuser gesteuert wurde.

Die Straßenmeisterei übernahm später die Reinigung der Fahrbahn. Quelle: Feuerwehr Großgoltern

Fahrzeuginsassen bleiben alle unverletzt

Nach Polizeiangaben waren sowohl der Hyundai als auch der VW nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Großgoltern war an der Unfallstelle im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen und die Fahrzeugbatterien abzuklemmen. Die Straßenmeisterei übernahm später die Reinigung der Fahrbahn. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen steht laut Polizei noch nicht fest.

Von Andreas Kannegießer