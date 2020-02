Barsinghausen

Muss die Höchstgeschwindigkeit auf der Calenberger Straße, der sogenannten nördlichen Entlastungsstraße, einheitlich auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt werden? Nach zwei Unfällen zu Jahresbeginn – einer davon mit tödlichem Ausgang – fordert die AfD-Ratsfraktion die Barsinghäuser Stadtverwaltung dazu auf, mindestens bis zur endgültigen Klärung der Unfallursachen eine solche Tempobegrenzung anzuordnen. Die Stadtverwaltung beurteilt das Anliegen skeptisch. Über den AfD-Antrag wird der städtische Bauausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 13. Februar, beraten.

Auf der Calenberger Straße galt seit deren Fertigstellung im Jahr 1999 über viele Jahre hinweg Tempo 70 – bis zum vergangenen Jahr. Aufgrund von Anregungen an die Verwaltung sei zuvor geprüft worden, ob Tempo 100 zur Verbesserung des Verkehrsflusses angeordnet werden könne, erläutert die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage für die Ratsgremien. Die Polizei sei angehört worden, und bei der Firma SHP Ingenieure sei ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben worden.

Zwei schwere Unfälle im Januar

Dieses Gutachten von Mai 2018 habe „maßgeblich zur Entscheidung über die zulässige Höchstgeschwindigkeit“ an der Calenberger Straße beigetragen, betont die Verwaltung. Auf Grundlage des Gutachtens sei für Teilbereiche der Umgehungsstraße Tempo 100 angeordnet und im Juli 2019 umgesetzt worden, heißt es weiter.

Am 2. Januar ereignete sich in einem Kurvenbereich in Fahrtrichtung Rehrbrinkstraße ein Unfall auf glatter Fahrbahn. Am 15. Januar kam es in unmittelbarer Nähe zu einem Zusammenstoß, der für den Unfallverursacher tödlich endete. Offenbar hatte dieser in dem unübersichtlichen Kurvenbereich überholt und war in den Gegenverkehr gefahren.

Stadtverwaltung reagiert mit Skepsis

Aus Sicht der AfD-Fraktion ist es notwendig, die Tempobegrenzung sowohl auf der Calenberger Straße wie auch im weiteren Verlauf in Richtung Kirchdorf auf der sogenannten Kirchdorfer Rehr wieder einzuführen. AfD-Fraktionssprecher Michael Siedler-Borker begründet dies unter anderem mit dem „von Norden kommend schwer einsehbaren landwirtschaftlichen Weg vor dem Kreisel Hannoversche Straße“. Gleiches gelte für die Kirchdorfer Rehr bei Bewuchs der angrenzenden Felder.

Die Stadtverwaltung ist skeptisch und verweist darauf, dass „weder zum Zeitpunkt der Anordnung von Tempo 100 noch zum heutigen Zeitpunkt“ eine Unfallhäufung vorliege. Für Einschränkungen der allgemeinen Regeln der Straßenverkehrsordnung müssten besondere Gegebenheiten vorliegen, die einer Begründung bedürften, heißt es in der Vorlage. Aus Sicht der Verwaltung sind diese besonderen Gegebenheiten aber nicht vorhanden – zumindest, solange die Ursache des tödlichen Unfalls nicht endgültig geklärt ist.

Überholverbot in der Doppelkurve ?

Aus diesem Grund bringt die Verwaltung ein Überholverbot für die unübersichtliche Doppelkurve ins Spiel, in deren Bereich sich beide Unfälle ereignet haben. Zudem könnte eine durchgezogene Mittellinie angeordnet werden, verbunden mit dem Verkehrswarnzeichen „ Doppelkurve rechts“, schlägt die Stadt vor. Zunächst solle „ein Instrument gewählt werden, das verhältnismäßig ist“. Die endgültige Entscheidung über den AfD-Antrag trifft der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 18. Februar.

Von Andreas Kannegießer