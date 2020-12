Barsinghausen

400 sogenannte FFP2-Masken waren innerhalb von zwei Stunden weg. Und das sowohl in der Rosen-Apotheke als auch in der Deister-Apotheke in Barsinghausen. Inhaber Harald Klöber spricht von einem „Riesenansturm“ auf seine beiden Apotheken, nachdem die Bundesregierung beschlossen hatte, über Apotheken kostenlose Masken an Senioren und Risikopatienten auszuhändigen.

Klöber bezeichnet das Ganze als Hauruck-Aktion, hinter der mit Sicherheit guter Wille stehe. „Aber das ist kontraproduktiv. Die Senioren sollten lieber zu Hause bleiben. Stattdessen gehen sie raus und stellen sich in lange Schlange“, sagt der Apotheker. Er kritisiert auch, dass das Vorhaben auf dem Rücken der Apotheker umgesetzt werde. Diese seien zwar schnell handlungsfähig, sagt er. „Trotzdem bedeutet das jede Menge Stress.“

Anzeige

Die FFP2-Masken zu bestellen, sei nicht ganz unkompliziert. Er habe mehrere Male umdisponieren müssen, um schließlich am Stichtag vorbereitet zu sein. „Und dann hat es bei weitem nicht gereicht.“ Darüber hinaus sei es schwierig zu kontrollieren, ob jemand die Situation vielleicht für sich ausnutze und mehr als die drei für den Monat Dezember vorgesehenen Masken für sich in Anspruch nehme.

Apotheker beklagt großen Arbeitsaufwand

„Wir führen schon eine Liste“, erklärt Klöber. „Wir hoffen, dass das abschreckend wirkt und dass niemand so dreist ist, das auszunutzen.“ Leider seien jedoch die Barsinghäuser Apotheken untereinander nicht vernetzt und könnten es neben dem ohnehin schon großen Arbeitsaufwand auch nicht leisten, sich ständig gegenseitig darüber zu informieren, wer alles schon FFP2-Masken bekommen habe.

In diesem Punkt gibt ihm Anne-Katrin Hühne, Inhaberin der Egestorfer Apotheke, Recht. Die Frage nach der korrekten Ausgabe sei nicht wirklich beantwortet. Jedoch: „Wir kennen unsere Pappenheimer“, sagt Hühne. Deshalb halte sie es in ihrer Apotheke für relativ machbar, zu verhindern, dass jemand sich zu viele Masken mitnimmt. Auch bei ihr sei die Nachfrage enorm hoch. „Na klar, es gibt was umsonst“, scherzt die Apothekerin. Ein weiteres Problem sieht sie in der Finanzierung. „Wir können nicht uneingeschränkt in Vorkasse gehen“, kritisiert Hühne.

Von Janna Silinger