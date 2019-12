Barsinghausen

Nur vier Tage hat die Kommunalaufsicht benötigt, um den vierten Nachtragsetat der Stadt Barsinghausen für das laufende Jahr zu genehmigen. Am 12. Dezember hatte der Rat das Zahlenwerk beschlossen, in dem die mutmaßlichen Mehrkosten in Millionenhöhe für die Umsetzung des sogenannten Kita-Nothilfeplanes finanziert sind. Bereits am 16. Dezember hat die Region Hannover die Zustimmung zu dem Nachtragshaushalt übermittelt.

Damit kann die Stadt ohne Zeitverzug an dem Nothilfeplan weiterarbeiten, mit dem bis Frühjahr 2020 rund 250 zusätzliche Betreuungsplätze im Stadtgebiet geschaffen werden sollen. Nach den Worten von Bürgermeister Marc Lahmann hatte die Stadtverwaltung bereits während der Erarbeitung des Nachtragsetats Kontakt zur Kommunalaufsicht aufgenommen und alles Wesentliche zur kurzfristigen Genehmigung des Etats in die Wege geleitet. „Nur so war es der Region möglich, innerhalb von wenigen Tagen die Genehmigung zu erteilen“, sagt der Verwaltungschef.

Von Andreas Kannegießer