Nahezu 100 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren haben sich am Sonnabend beim ersten Kinderimpfen der Region in Barsinghausen impfen lassen. Das mobile Impfteam des Malteser-Hilfsdienstes mit den beiden Kinderärzten Inka Japtok und Peter Spreter war auf eine doppelt so hohe Kapazität ausgelegt.