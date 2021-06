Barsinghausen

Die Barsinghäuser Naturfreunde haben während ihrer Jahresversammlung auf dem Gelände des Naturfreundehauses im Bullerbachtal mehrere besonders langjährige Mitglieder geehrt, die sich teilweise jahrzehntelang im Verein engagiert haben. Seit 70 Jahren gehören Wilfried Behlert, Karl-Wilhelm-Himstedt und Erwin Lüerßen den Naturfreunden an. Lüerßen konnte die Ehrung allerdings nicht persönlich entgegennehmen.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Meyer ausgezeichnet, für 30-jährige Mitgliedschaft der ehemalige Vorsitzende Michael Pöllath. Behlert und Himstedt bedankten sich für die Urkunden und Präsente und hielten eine Rückschau auf die Anfänge der Naturfreunde und den ersten Spatenstich für das Naturfreundehaus im Jahr 1955. Zu den liebsten Erinnerungen der Jubilare gehören neben den Arbeitseinsätzen am Haus auch viele schöne Stunden in Gemeinschaft und die lebhaften Diskussionen. Auch Meyer und Pöllath lobten die vielen Aktionen und den Zusammenhalt des Vereins.

Vereinsstruktur wird digitaler

Vorsitzende Astrid Rehwald und die anderen Vorstandsmitglieder berichteten über die Arbeit des vergangenen Jahres. Wegen der Corona-Pandemie musste das Vereinsleben weitestgehend ruhen. Hinter den Kulissen sei jedoch intensiv unter anderem an der Digitalisierung der Vereinsstruktur, am Internetauftritt der Naturfreunde und am Newsletter gearbeitet worden, hieß es. Zudem sei die Zeit für Sanierungsarbeiten am und im Naturfreundehaus genutzt worden.

Der Vorstand mit Rehwald, Heiko Kröber, Andre Keuns und Hausreferent Ralf Lichey wurde von den Mitgliedern einstimmig im Amt bestätigt. Ebenso einstimmig fiel das Votum zugunsten einer Satzungsänderung aus. Demnach müssen dem Vorstand nicht mehr mindestens sechs, sondern nur noch mindestens drei Mitglieder angehören. So haben die Naturfreunde auf die Nachbesetzung der Ämter von Beate von Walthausen und Stephanie Stockmann verzichten können. Beide sind aus zeitlichen Gründen aus dem Vorstand zurückgetreten, wollen aber aktiv in der zweiten Reihe dabei bleiben.

Verein spürt Aufwind

Insgesamt sei während der Jahresversammlung ein Aufwind zu spüren gewesen, bilanzierte der Vorstand am Ende der Veranstaltung. Die Ortsgruppe Barsinghausen habe Mitglieder, die sich gern einbrächten und das Vereinsleben mitgestalteten. Das hätten die regen Diskussionen und Wortbeiträge gezeigt. Rehwald und ihr Team appellierten an die Mitglieder, auch weiterhin Vorschläge und Ideen zu liefern. Eine frische Brise belebe die Vereinsarbeit und sei immer willkommen.

Von Andreas Kannegießer