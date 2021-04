Die Barsinghäuser BUND-Ortsgruppe (Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland) hat heftige Kritik an der von der Stadtverwaltung verfügten Fällung einer großen Kastanie auf dem Grundstück der neuen Kinderkrippe an der Wilhelm-Heß-Straße geübt. Der BUND hat am Wochenende Anlieger aus der Umgebung und Unterstützer zu einer Protestzusammenkunft an dem Baugrundstück eingeladen.

Darüber hinaus hat die Ortsgruppe eine Unterschriftensammlung gestartet. Wer sich ebenfalls über den Verlust des ortsbildprägenden Baumes ärgert, solle auf der Liste unterschreiben, appelliert BUND-Ortsgruppenvorsitzender Frank Roth.

Der große Baum war in der vorvergangenen Woche – für die Anwohner völlig überraschend – an einem frühen Sonnabendmorgen von einer Firma gefällt worden. Die Stadtverwaltung hatte die Aktion damit begründet, dass Bauarbeiter bei den Arbeiten für die Bodenplatte der neuen Kinderkrippe das Wurzelwerk der Kastanie so stark beschädigt hätten, dass der Erhalt des Baumes nicht möglich gewesen sei. Die Verwaltung hatte die Fällaktion bedauert, gleichzeitig aber auf die notwendige Verkehrssicherheit für die Krippenkinder hingewiesen.

Lesen Sie mehr: Stadt lässt mächtige Kastanie fällen: Anlieger sind entsetzt

Rechtswirdiger Eingriff in die Natur?

Die gefällte Kastanie sei der letzte Baum einer früher einmal geschlossenen Rundumbegrünung auf dem sogenannten Feuerwehrplatz gewesen, bedauert Roth. Aus Sicht der Naturschützer war das Krippengebäude mit rund zwei Metern Abstand ohnehin viel zu dicht an dem mächtigen Baum geplant. Tatsächlich hätte ein Bereich von sechs Metern Abstand rund um den Stamm freigehalten werden müssen, argumentieren die BUND-Mitglieder – so groß war etwa der Durchmesser der Krone des Baumes.

Die Ortsgruppe kritisiert einen „rechtswidrigen Eingriff“ in die Natur, zumal der Baum in der Bauzeichnung gar nicht aufgetaucht sei. Wer die Unterschriftensammlung für einen besseren Schutz aller städtischen Bäume unterstützen möchte, kann sich telefonisch unter der Nummer (0176) 56704128 bei Frank Roth melden.

Andreas Kannegießer