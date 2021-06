Egestorf

Die Barsinghäuser Naturschutzbund-Gruppe und der örtliche Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) wollen dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Stadtbäume bei Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zu schärfen. Künftig planen die beiden Umweltverbände im Monatsrhythmus gemeinsame Treffen an besonderen Bäumen im Stadtgebiet, die das Ortsbild prägen oder typisch sind für ihre Art.

Stieleichen bilden Baumtor

Den Auftakt der Exkursionsreihe bildete jetzt ein Treffen an der Wennigser Straße/Ecke Schmiedestraße in Egestorf, wo zwei alte Stieleichen die beiden Fahrbahnseiten säumen und wie ein Baumtor den Anfang der Schmiedestraße markieren. Eine der Eichen ist gesund und kräftig, die gegenüberstehende an dem neuen Mehrfamilienwohnhaus zeigt nach Beobachtungen der zehnköpfigen Besuchergruppe Schwächen wie trockene Äste und eine etwa schüttere Krone.Die Eiche sei die bekannteste und neben der Buche wichtigste heimische Baumart, erläutern Frank Roth vom BUND und Elke Steinhoff vom Nabu. Eichen seien aber zunehmend bedroht und würden immer seltener nachgepflanzt. Klimawandel und der Platzmangel in den Ortschaften setzten den stattlichen Bäumen zu.

„Schatten, Laubfall, Äste, Wurzelwerk und der Platzbedarf der Eichen werdenals Bedrohung und Ärgernis empfunden“, bedauern Roth und Steinhoff. In Neubaugebieten oder auf Gewerbeflächen sehe man sie daher immer seltener. „Aber in den alten,dörflichen Siedlungsbereichen können wir diese beeindruckenden Gehölzenoch bewundern und uns an ihnen erfreuen“, sagen die Naturschützer. Rund 90 Minuten lang tauschte sich die Gruppe bei ihrem Besuch über diese besonderen Bäume aus und entwickelte Ideen, wie die Eichen im Stadtgebiet besser geschützt und gepflegt werden könnten.

Von Andreas Kannegießer