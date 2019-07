Barsinghausen

Ein neues Beratungs- und Informationsangebot für ältere Menschen in Barsinghausen: Künftig bietet der Seniorenrat an jedem ersten Donnerstag im Monat eine offene Sprechstunde von 14 bis 17 Uhr im Rathaus II am Deisterplatz an – zum ersten Mal am Donnerstag, 4. Juli, im Raum 221 in der zweiten Etage.

Erste Sprechstunde am 4. Juli

„Besucher können in dieser Zeit mit Mitgliedern des Seniorenrates über Wünsche, Sorgen, Probleme, Anregungen und Vorschläge zu unterschiedlichen Themen sprechen. Während der Sprechstunde sind wir dann auch unter der Telefonnummer (05105) 7742301 im Rathaus II zu erreichen“, kündigt Horst Petersmann an, der zur zehnköpfigen Interessenvertretung der Senioren in Barsinghausen gehört.

In mehreren Arbeitsgruppen widmet sich der Seniorenrat verschiedenen Themenbereichen – zum Beispiel Planen, Bauen und Wohnen sowie Verkehr, Mobilität und Umwelt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Soziales, Gesundheit und Pflege.

Altersgerechtes Wohnen: Thema bewegt viele Senioren

Künftig steht der Seniorenrat auch als Ansprechpartner für altersgerechtes Wohnen in den eigenen vier Wänden zur Verfügung. Horst Petersmann hat zu diesem Zweck einen Beraterlehrgang absolviert. „Altersgerechtes Wohnen bewegt viele Senioren und wird in Zukunft zweifellos auch immer wichtiger. Darum wollen wir bei Fragen unsere Hilfe kostenlos anbieten“, erläutert Petersmann.

Denkbar seien etwa Tipps für einen barrierefreien Umbau der eigenen Wohnung oder Hinweise, um sich optimal vor Einbrüchen zu schützen. Auskünfte zum altersgerechten Wohnen gibt Petersmann unter Telefon (05105) 84184 sowie nach einer E-Mail an h-petersmann@t-online.de.

Darüber hinaus stehen zwei Seniorenrat-Wünscheboxen in der Begegnungsstätte Am Buchhorn sowie im Eingangsbereich des Bürgerbüros. In diese Boxen können Interessenten ebenfalls ihre schriftlichen Fragen und Anregungen an den Seniorenrat einwerfen.

Von Frank Hermann