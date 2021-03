Die neue AWO-Kindertagesstätte mit 25 Betreuungsplätzen nimmt am Gründonnerstag, 1. April, ihren Betrieb in der ehemaligen Jugend-, Lehr- und Freizeitstätte des TSV Barsinghausen auf. Der TSV hat rund 475.000 Euro in den Umbau des Gebäudes investiert und Zuschüsse von etwa 360.000 Euro erhalten.