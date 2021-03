Barsinghausen

Wechsel in der Leitung des Klosters Barsinghausen: Henrike Wahl hat am 1. März ihr neues Amt als Äbtissin angetreten. Die 47-jährige Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie -psychotherapie folgt auf Barbara Silbe, die sich vor wenigen Monaten in den Ruhestand zurückgezogen hatte. Die neue Äbtissin sieht einen ihrer künftigen Schwerpunkte in der Seelsorge für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Außerdem will sie neue Mitglieder für den derzeit nur zweiköpfigen Klosterkonvent gewinnen.

Wahl betreute krebskranke Kinder

Zuletzt arbeitete die approbierte Ärztin in der Cnopfschen Kinderklinik Nürnberg vor allem mit krebskranken Kindern in der psycho-onkologischen Nachsorge. „Dabei habe ich in vielen Situationen die seelsorgerischen Dimensionen meiner psychotherapeutischen Tätigkeit ausgeleuchtet“, erläutert Wahl, die 2019 ein berufsbegleitendes Theologiestudium begann.

Zwar will und werde sie in ihrer neuen Funktion keine Therapien im Kloster anbieten – aber sie habe sich vorgenommen, Menschen in extrem belastenden und überfordernden Lebenssituationen zu helfen, ihnen Kraft und Hoffnung zu vermitteln. „Ich kann das. Da habe ich in meinem Berufsleben schon viel Erfahrung gesammelt“, sagt sie. Denkbar sei zum Beispiel, für Familien eine Einkehrzeit im Kloster zu ermöglichen und ein offenes Ohr für die Menschen zu haben, insbesondere für Kinder und Jugendliche.

Neuen Konvent aufbauen

Zudem strebe sie eine enge Zusammenarbeit mit Inspiratio an. Das ist eine kirchliche Einrichtung im Kloster, die hauptamtlichen Mitarbeitern eine sechswöchige begleitete Auszeit vom Alltag ermöglicht. Ein wichtiger Auftrag sei auch der Aufbau eines neuen Konvents im Kloster. Derzeit bestehe dieser lediglich aus zwei Personen: aus Wahl und ihrer Vorgängerin Silbe. Die Altäbtissin war im November 2020 nach rund 20-jähriger Tätigkeit von ihrem Dienst zurückgetreten und in den Ruhestand gegangen. Silbe hatte damals schon angekündigt, ihre Nachfolgerin im Amt unterstützen zu wollen.

Ziel sei es, die Klostertüren weit offen zu halten „und auf diesen wunderbaren Ort in der Mitte Barsinghausens hinzuweisen“, betont Wahl. Dabei spiele auch die Musik eine große Rolle. Musik liege ihr sehr am Herzen und solle künftig, über die bereits etablierten Kammerkonzerte im Konventsaal hinaus, zu einer kulturellen Strahlkraft des Klosters beitragen. „Alles, was mir am Herzen liegt, kann ich hier im Kloster verwirklichen. Daher gehe ich mit viel Freude und Energie an meine neue Aufgabe heran“, erläutert die neue Äbtissin.

„Genau die Richtige“

Nach Einschätzung von Klosterkammerpräsident Hans-Christian Biallas bringt Wahl die idealen Voraussetzungen zur Leitung des Klosters mit. Sie habe mit ihrem fachlichen und persönlichen Profil überzeugt – auch wenn es eher außergewöhnlich sei, eine Fachärztin ins Äbtissinnenamt einzuführen. „Aber sie ist genau die Richtige“, sagt Biallas, um Verantwortung für den klösterlichen Ort zu übernehmen und um die klösterliche Gemeinschaft im Konvent neu aufzubauen.

Von Frank Hermann