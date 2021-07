Barsinghausen

Die Barsinghäuser Feuerwehren haben ihre Alarmierungstechnik auf den neuesten technischen Stand gebracht. Künftig werden die aktiven Feuerwehrleute in den 17 Ortsfeuerwehren fast nur noch mittels digital verschlüsselter Nachrichten zu Einsätzen alarmiert, um die Datenschutzbestimmungen zu erfüllen. Die Stadt Barsinghausen musste aus diesem Grund investieren: Sie hat in den vergangenen Monaten 230 neue, digitale Funkmeldeempfänger beschafft.

Nur noch in Ausnahmefällen oder besonderen Lagen werden freiwillige Feuerwehrleute mittels Sirenen zu Brandeinsätzen oder Hilfeleistungen alarmiert. Stattdessen werden Alarmmeldungen über die kleinen Funkmeldeempfänger an die Aktiven übermittelt, die diese in der Hosentasche oder am Gürtel ständig bei sich tragen.

Kein Unbefugter kann mitlesen

Ein großer Teil der bisher genutzten Funkmeldeempfänger entsprach aber nicht mehr den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, wie Edgar Jülke vom Barsinghäuser Ordnungsamt erläutert. Über die neuen Empfänger werden den Einsatzkräften von der Regionsleitstelle Hannover nun vollständig verschlüsselte Daten übermittelt, sodass kein Unbefugter die Nachrichten mitlesen kann. Zudem könnten wichtige Informationen für die Einsatzkräfte auf den alten Meldeempfängern gar nicht dargestellt werden, sagt Jülke.

Neue Empfänger kosten 83.000 Euro

Ein kleiner Teil der bisher genutzten Geräte könne umgerüstet werden, erläutert der stellvertretende Stadtbrandmeister Sascha Krause. Diese und auch die neuen Geräte werden in diesen Tagen in der Funkwerkstatt der Region Hannover programmiert und dann an die Feuerwehrleute in den Ortsfeuerwehren ausgegeben. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung haben die neuen Meldeempfänger rund 83.000 Euro gekostet. Damit hätten die im Haushalt bereitgestellten Mittel nicht einmal voll ausgeschöpft werden müssen. „Ich freue mich, dass wir damit auf dem aktuellen Stand der Technik sind“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof.

Die neuen digitalen Funkmeldeempfänger haben ein hoch aufgelöstes farbiges LCD-Display und lassen sich für 64 Alarmadressen programmieren. Die Geräte sind zudem wasserdicht.

Von Andreas Kannegießer