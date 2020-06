Barsinghausen

Auf das Ende der Großbaustelle an der Osterstraße haben die Barsinghäuser sehnsüchtig gewartet. Jetzt rollt der Verkehr dort wieder – nur die angekündigte Elektroladesäule für Autos fehlt noch. Grund für die Verzögerung sind Lieferschwierigkeiten des Energieversorgers Enercity. Das Problem soll aber in Kürze behoben sein, heißt es vonseiten des Unternehmens aus Hannover.

Enercity-Sprecher Dirk Haushalter kündigt auf Anfrage an: „Die Säule an der Osterstraße wird in der letzten Juniwoche installiert. Anschließend folgen ein paar Schritte zur Inbetriebnahme. Es ist geplant, dass sie in der ersten Juliwoche betriebsbereit ist.“

Der Umbau ist abgeschlossen, seit April ist die Osterstraße wieder befahrbar. Nun muss nur noch die neue Ladesäule für Elektroautos installiert werden. Quelle: Stadt Barsinghausen (Archiv)

Der Unternehmenssprecher bestätigt, dass es derzeit Lieferengpässe gibt, weil Elektromobilität und der Aufbau der entsprechenden Ladeinfrastruktur ein aktuell wichtiger Trend im Bereich von Netzdienstleistungen sind. „Wir haben volle Auftragsbücher“, sagt Haushalter. Gerade auch, was Anfragen privater Interessenten angehe, könne man von einem Boom sprechen – was sicher auch daran liege, dass die staatlichen Fördermittel gestiegen sind. Enercity sorgt dabei nicht nur für Infrastruktur im Privatbereich, sondern auch für öffentlich zugängliche Ladesäulen und für Stromtankstellen auf Firmengeländen.

Die Kabel liegen

Die Stadt Barsinghausen bietet bereits am Volkers Hof einen öffentlichen Ladepunkt für Elektroautos an, der im Herbst zusammen mit der Neugestaltung des Parkplatzes dort angeschlossen wurde. Die Säule an der sanierten Osterstraße soll das Ladenetz ausbauen. „Wir freuen uns, wenn die neue Anlage installiert wird“, sagt Barsinghausens Stadtsprecher Denny Foth. „Die vorbereitenden Maßnahmen sind abgeschlossen, die Kabel liegen bereits.“

Wunsch nach weiterem Ausbau des Ladenetzes

Aber sind zwei Ladestationen für eine Stadt wie Barsinghausen mit ihren 36.000 Einwohnern nicht viel zu wenig? „Natürlich gibt es entsprechende politische Bestrebungen. Auch vonseiten der Verwaltung ist das gewünscht“, sagt der Sprecher der Stadt. Jedoch müssten die Voraussetzungen stimmen. Dazu gehörten Maßnahmen, wie jetzt an der Osterstraße, bei denen im Zuge von Umbauten ein räumlicher Bereich für die Ladestation entstehen kann. „Aber wir müssen auch schauen, wo es Sinn macht. In Ballungsräumen der Stadt bringt es mehr als auf dem Dorfe“, sagt Foth.

Von Stephan Hartung