Neue digitale Angebote sollen dazu beitragen, jungen Menschen aus Barsinghausen den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern – und den Ausbildungsbetrieben am Deister jungen Fachkräftenachwuchs zu vermitteln. Auf Initiative des Fördervereins Ausbildungsmesse hat Webdesigner René Aye eine Internetseite entwickelt, die jetzt als Onlinekontaktbörse unter der Adresse www.ausbildung-in-barsinghausen.de an den Start geht.

Mehrere Schüler sowie Fachkoordinator Matthias Kutschinski (rechts) von der Lisa -Tetzner-Oberschule beteiligen sich an der Diskussion über die neue Internetseite. Quelle: Frank Hermann

Ursprünglich hatte der Förderverein in Kooperation mit dem Verein Pro Regio die zehnte Ausbildungsmesse für den 29. September geplant. Allerdings musste die Messe für Schüler und Ausbildungsbetriebe wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Stattdessen präsentierten die beiden Vereine am Dienstag die neue Internetseite. Webdesigner Aye aus Barsinghausen hat die Seite entwickelt, nachdem eine zuvor geplante Messe-Begleit-App wegen der Absage nicht zustande kam.

26 Betriebe machen derzeit mit

Derzeit beteiligen sich 26 Ausbildungsbetriebe aus Barsinghausen und Umgebung mit ihren Steckbriefen an dieser digitalen Berufsorientierung für Jugendliche. Zu den Service-Funktionen gehören eine Liste der Ausbildungsberufe und -plätze mit wichtigen Kontaktdaten sowie Suchfunktionen mit wenigen Klicks.

„Wir haben mehr als 100 lokale Betriebe angeschrieben und warten noch auf weitere Rückmeldungen. Unser Ziel ist es, das Angebot ständig auszuweiten und ein digitales Netzwerk für die Ausbildung in Barsinghausen zu schaffen“, sagte Max Matthiesen, erster Vorsitzender des Fördervereins.

Firmenvertreter stellen sich mit ihren Ausbildungsbetrieben den Schülern vor. Quelle: Frank Hermann

Vertreter örtlicher Handwerks- und Dienstleistungsfirmen lobten das Digitalkonzept und stellten die Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben vor. Dabei wurde deutlich: Für die Firmen wird es immer schwieriger, jungen Fachkräftenachwuchs zu finden. „Die Anzahl der Bewerber für einen Ausbildungsplatz ist in den vergangenen Jahren deutlich eingebrochen“, sagte etwa Avacon-Kommunalreferent Frank Glaubitz. Die Zahl von zuvor stets mehr als 1000 Bewerbungen sei auf zuletzt 839 und 761 in den Jahren 2019 und 2020 gesunken.

Schüler machen Vorschläge

Schüler der Lisa-Tetzner-Oberschule haben gemeinsam mit Fachkoordinator Matthias Kutschinski die neue Internetseite im Unterricht getestet und am Dienstag ihre Verbesserungsvorschläge eingebracht. So vermissen die Schüler bei einigen Betrieben zum Beispiel die Angaben zur Vergütung, zu den Übernahmechancen oder zu den erforderlichen Schulabschlüssen.

Zudem regte Schulleiter Markus Vehrenkamp die Möglichkeit einer vereinfachten Onlinekontaktaufnahme für die Schüler an. „Wir werden die Anregungen aufnehmen“, kündigte Aye an.

