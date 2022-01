Barsinghausen

Zwei neue Kindertagesstätten und Krippen sollen in wenigen Wochen ihren Betrieb aufnehmen und damit zusätzliche Betreuungsplätze für 80 Jungen und Mädchen schaffen. Bürgermeister Henning Schünhof hat im Sozialausschuss am Mittwochabend die Eröffnung der Krippe an der Wilhelm-Heß-Straße mit 30 Plätzen für den 1. März und den Start für die Kita Zwergenburg in Egestorf mit 50 Plätzen für denselben Monat angekündigt. Zwei weitere Kita-Neubauten hängen allerdings noch in der Warteschleife.

Nach Angaben des Bürgermeisters sind die Vorbereitungen am Gebäude der neuen Krippe Wilhelm-Heß-Straße abgeschlossen. Derzeit arbeiten Garten- und Landschaftsbauer daran, die Außenanlagen zu modellieren und die Wegeführung auf dem Gelände herzustellen. Zudem stehen auch das notwendige Personal für den Krippenbetrieb ab 1. März bereit.

Tempo 30 vor der Krippe?

Zu klären sei aus Sicht der Stadtverwaltung allerdings die Verkehrssituation vor der Krippe an der viel befahrenen Wilhelm-Heß-Straße (Landesstraße 391). „Wir prüfen die Einrichtung eines Tempo 30-Bereiches, um die Geschwindigkeit des Autoverkehrs an dieser Stelle zu reduzieren“, sagte Schünhof. Im engen Kontakt mit der Straßenmeisterei stimme die Verwaltung außerdem ab, welche Möglichkeiten für eine sichere Querungshilfe vor der Krippe zu Verfügung stehen.

Die Krippe an der Wilhelm-Heß-Straße soll am 1. März ihren Betrieb mit 30 Betreuungsplätzen aufnehmen. Zuvor gestalten Garten- und Landschaftsbauer noch den Außenbereich. Quelle: Frank Hermann

„Dazu klären wir im Moment, wie viele Menschen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die Straße voraussichtlich queren werden, wenn die Krippe in Betrieb gegangen ist“, erläuterte der Bürgermeister im Sozialausschuss. Denn: Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter und für Eltern der Krippenkinder gibt es lediglich auf der Fläche des Penny-Marktes vis-à-vis der Krippe auf der anderen Straßenseite.

Im März soll laut Henning Schünhof auch der Betreuungsbetrieb in der neuen zweigruppigen Kita Zwergenburg mit 50 Plätzen an der Wennigser Straße in Egestorf beginnen. Alle Verträge seien unter Dach und Fach. Lediglich einige Restarbeiten im Außenbereich seien dort noch zu erledigen.

Kita Deisterstraße: Eröffnung im Mai

Fortschritte machen auch die Vorbereitungen für die neue Kita an der Deisterstraße. Dort sollen auf dem Gelände der Bert-Brecht-Förderschule ebenfalls 50 Betreuungsplätze entstehen. Im Innenbereich des Gebäudes seien Handwerker momentan noch dabei, die Lüftungstechnik zu installieren. Schünhof geht von einer Eröffnung der Tagesstätte am 1. Mai aus.

Die Fläche für den neuen Kindergarten am Nachtigallweg liegt noch brach: Die Stadtverwaltung hat das Projekt zum zweiten Mal ausgeschrieben. Quelle: Frank Hermann

Wie geht es weiter am Nachtigallweg?

Völlig offen ist dagegen die Eröffnungsperspektive für die geplante Kita mit 50 Plätzen am Nachtigallweg. Dort liegt das Gelände nach dem Abriss des ehemaligen SCB-Vereinsheimes weiterhin brach. Grund: „Die erste Ausschreibung hat kein Ergebnis gebracht. Jetzt läuft gerade das zweite Ausschreibungsverfahren“, erläuterte der Bürgermeister. Es sei überaus schwierig, Baufirmen mit ausreichend Kapazitäten für solche Projekt zu bekommen. Nun hoffe die Verwaltung, mit der zweiten Ausschreibung mehr Erfolg zu haben und den Bauauftrag demnächst vergeben zu können.

Es fehlt an Personal

Ohnehin liegen die Neubauprojekte als Teil des kommunalen Kita-Nothilfeplans von 2019 deutlich hinter den ursprünglichen Zeitabläufen zurück. Planungsfehler sowie Lieferschwierigkeiten und Materialmangel führten immer wieder zu erheblichen Verzögerungen. Problematisch sei weiterhin die Personalsituation: Wegen der erheblichen Ausfälle aus Krankheitsgründen in den bestehenden Einrichtungen sei die aktuelle Personaldecke nicht ausreichend.

Fachkräfte, die sich zum Teil schon vor zwei Jahren auf eine Stelle in den neuen Krippen und Kitas beworben hatten, müssen die Ausfälle im laufenden Betrieb der Kinderbetreuung kompensieren. „Wir suchen einen Weg, dass unser neues Personal auch in den neuen Einrichtungen tätig werden kann, ohne damit Lücken in unsere anderen Kitas und Krippen zu reißen“, betonte Claudius Reich, Leiter der Kinderbetreuungsamtes.

Stellen schnell besetzen

Wegen der Corona-Entwicklung mit der Omikron-Variante sei im Februar „eine sehr fragile Situation“ zu erwarten. Immerhin: „Aktuell liegen neun Bewerbungen für die Kinderbetreuung vor und wir wollen so schnell wie möglich weitere Stellen besetzen“, kündigte Reich an.

Von Frank Hermann