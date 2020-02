Barsinghausen

In der Region Hannover nimmt in den nächsten Jahren die Zahl der Einwohner zu – und die Stadt Barsinghausen wird dabei zu den wachstumsstärksten Kommunen gehören. Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose, die die Region Hannover in dieser Woche vorgelegt hat, wird die Zahl der Barsinghäuser Einwohner binnen zehn Jahren von 34.839 (Stand 30. Juni 2019) auf 36.206 steigen. Das entspricht einem Zuwachs von 1367 Einwohnern oder 3,9 Prozent bis zum Jahresende 2029.

Stärker als Barsinghausen werden im Umland Hannovers bis Ende 2029 nur noch die Städte Gehrden (plus 4,9 Prozent), Pattensen (plus 4,2 Prozent) und Seelze mit plus 4,1 Prozent wachsen, wie die Region prognostiziert. Im Durchschnitt der gesamten Region liegt der Einwohnerzuwachs in diesem Zeitraum bei plus 2,5 Prozent. Nur Neustadt am Rübenberge wird laut Berechnungen der Statistiker binnen zehn Jahren Einwohner verlieren: etwa 1,6 Prozent.

Ganz andere Zahlen bei Prognose 2014

Die neuen Zahlen für Barsinghausen stehen in einem bemerkenswerten Gegensatz zur vorherigen Bevölkerungsprognose, die die Regionsverwaltung im Jahr 2014 veröffentlicht hatte. Vor fünf Jahren waren die Statistikexperten noch davon ausgegangen, dass Barsinghausen binnen elf Jahren zwischen 2014 und 2025 massiv Einwohner einbüßen würde. Laut damaliger Prognose sollte Barsinghausen statt 33.711 Einwohnern (Stand 1. Januar 2014) elf Jahre später zum Jahresbeginn 2025 nur noch 32.652 Einwohner haben. Der vorhergesagte Rückgang um 3,1 Prozent wäre der damaligen Berechnung zufolge zugleich der drittstärkste in der Region nach Neustadt am Rübenberge (minus 3,9 Prozent) und Springe (minus 3,3 Prozent) gewesen.

Die Regionsverwaltung erklärt die erheblichen Abweichungen zwischen den beiden Prognosen mit mehreren Faktoren: So sei die allgemeine Geburtenrate in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zum anderen sei der sogenannte Außenzuzug von außerhalb der Region Hannover erheblich höher ausgefallen als erwartet. Auswirkungen auf die Statistik hat auch die Zuwanderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, insbesondere im Ausnahmejahr 2015. Auch die weiter steigende Lebenserwartung trägt dazu bei, dass die Bevölkerungszahl tendenziell ansteigt.

Von Andreas Kannegießer