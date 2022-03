Barsinghausen

Der Tierschutzverein Barsinghausen macht deutliche Fortschritte beim weiteren Um- und Ausbau seines Tierheimes am Deisterrand. Mittlerweile hat der Verein die Büroräume in das alte Hundehaus verlegt. In wenigen Tagen beginnen die Arbeiten zur Einrichtung einer neuen Quarantänestation für Katzen in Kleintiere im ehemaligen Bürocontainer. Lob erhält der Verein für sein Raum- und Arbeitskonzept von Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Barsinghausens Tierschutzverein arbeitet mit einem Plan

Bei einem Besuch des Tierheimes am Sonnabend würdigte Schröder die Entwicklung des Vereins. „Kompliment, ich bin begeistert. Auf dem recht kleinen Gelände hat sich der Verein sehr gut strukturiert und arbeitet mit einem erkennbaren Plan im Sinne des Tierschutzes“, sagte der oberste deutsche Tierschützer. Dessen Organisation gehören derzeit rund 750 Tierschutzvereine mit etwa 540 Heimen an.

Sie mögen sich: Pitbull-Mix Devil genießt die Streicheleinheiten von Thomas Schröder (links) und Ernst Wildhagen. Quelle: Frank Hermann

Mit dem Bau einer eigenen Quarantänestation für Katzen und Kleintiere im ehemaligen Bürocontainer komme der Barsinghäuser Verein einer verpflichtenden Vorgabe nach. Demnach muss jedes neue Tier nach der Aufnahme im Tierheim zunächst für mindestens zwei Wochen in Quarantäne, um von den anderen Heimbewohnern separiert zu werden. Bislang nutzte der Verein zu diesem Zwecke lediglich einen abschließbaren Quarantäneraum im Katzenhaus. Für Hunde gibt es bereits einen separaten Quarantäneraum im 2019 eröffneten Hundehaus.

„Ohne richtige Quarantänestation kommen wir nicht mehr aus, darum gehen wir jetzt diesen Schritt“, erläuterte Ernst Wildhagen, Vorsitzender des 451 Mitglieder starken Tierschutzvereins für Barsinghausen und Umgebung. Geplant sei, je einen eigenen Quarantäneraum für Katzen und für Kleintiere in der neuen Station einzurichten. Laut Vorstandsmitglied Heinz Oppermann, der alle Bautätigkeiten auf dem Gelände koordiniert, beginnt der Umbau des ehemaligen Bürocontainers direkt am Eingang des Tierheimes voraussichtlich am Montag, 21. März.

Viele Eigenleistungen im Barsinghäuser Tierschutzverein

Bis Ende April oder Anfang Mai könnte die neue Station eingerichtet sein, hofft Ernst Wildhagen, der mit Investitionskosten von bis zu 80.000 Euro rechnet. Dank der energetischen Sanierung sei ein Zuschuss von etwa 15.000 Euro in Aussicht gestellt worden. „Außerdem erbringen unsere Mitglieder viele Eigenleistungen“, betont der Vorsitzende.

Momentan arbeite der Verein mit seinen etwa 90 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wieder an der Kapazitätsgrenze. Das Hunde- und das Kleintierhaus seien belegt, und auch das Katzenhaus sei mit aktuell rund 20 Tieren nahezu ausgelastet. „Jede Woche kommen etliche Anrufe von Leuten, die ihre Hunde, Katzen oder Kaninchen bei uns abgeben wollen. Da müssen wir dann leider sagen: Es geht nicht, wir haben keinen Platz mehr“, erläutert Vorstandsmitglied Andrea Wildhagen.

Auch Tierheim spürt Folgen des Ukraine-Krieges

Für die nächsten Tage und Woche befürchtet Tierschutzpräsident Thomas Schröder ein zusätzliches Problem für die Kommunen und Vereine als Folge des Krieges in der Ukraine. „Viele Geflüchtete bringen ihre Tiere mit. Aber wohin mit den Tieren, die hier erst in eine Quarantäne müssten?“, sagte Schröder. Aus diesem Grund dürften die Tiere auch nicht mit in die Flüchtlingsheime genommen werden. „Aber wer zahlt dafür, wenn unsere Vereine die Tiere in ihren Heimen aufnehmen müssen? Und ist das überhaupt leistbar?“, gab der Tierschutzexperte zu bedenken. Vor solchen und ähnlichen Fragen könnten bald auch die Stadt und der Tierschutzverein Barsinghauen stehen.