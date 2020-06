Die Verwaltung wünscht, in den geplanten Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule auch Büroräume für 44 Rathausarbeitsplätze einzubinden. Darüber will der Schulausschuss am Montag, 6. Juli, abstimmen. Ein Architektenbüro schlägt vor, diese Räume im Südflügel eines dreigliedrigen Neubaus zu integrieren.