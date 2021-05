Hohenbostel

Die Barsinghäuser Stadtsparkasse unterstützt auch in diesem Jahr die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren mit einer größeren Spende. Dieses Mal gab es aber keinen Scheck für die Feuerwehrverantwortlichen. Stattdessen hat das Geldinstitut Wärmebildkameras im Wert von rund 4000 Euro beschafft, die die Arbeit der Brandbekämpfer wesentlich erleichtern können. Vorstandsvorsitzender Reinhard Meyer und Marketingleiter Martin Wildhagen überreichten die elektronischen Geräte an Stadtbrandmeister Sascha Krause und Hohenbostels Ortsbrandmeister Ralf Buch.

Notfalltrupps sichern Einsätze ab

Laut Stadtfeuerwehrsprecher Henk Bison führen die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen und die Stützpunktfeuerwehren aus Egestorf, Großgoltern, Groß Munzel und Hohenbostel sogenannte Atemschutznotfalltaschen in ihren Fahrzeugen mit. Bei Einsätzen mit Atemschutzgeräten stehe immer auch ein Notfalltrupp bereit – ausgerüstet mit einer solchen Tasche und künftig auch mit einer der neuen Wärmebildkameras. Sollte ein Atemschutztrupp in eine Notlage geraten, rückt der Notfalltrupp in das Gebäude vor, um die Kollegen zu retten. Die neuen kleinen, handlichen Wärmebildkameras ergänzen dabei die vorhandene Ausrüstung.

Krause betonte bei der Übergabe, dass der Notfalltrupp besser oder zumindest gleichwertig ausgerüstet sein müsse wie der in Not geratene Atemschutztrupp. Die Bildschirmdarstellung der neuen Geräte stehe den bisher schon genutzten, wesentlich größeren Wärmebildkameras in nichts nach. Die Geräte werden darüber hinaus regelmäßig auch für die Suche nach versteckten Brandnestern in Wänden und Zwischendecken genutzt.

Sparkasse unterstützt seit Jahren

Krause und Buch bedankten sich im Namen der Stadtfeuerwehr bei der Stadtsparkasse für die großzügige Spende. Das Geldinstitut hatte auch die Atemschutznotfalltaschen bereits bezuschusst. Wildhagen betonte, dass durch die Kameras eine zusätzliche Sicherheit für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute geschaffen werde.

Von Andreas Kannegießer