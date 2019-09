Barsinghausen

Der Weg zwischen der Wilhelm-Busch-Straße und der Keksfabrik Bahlsen im Stadtteilpark in Barsinghausens Nordstadt erhält eine Deckschicht aus Asphalt. Seit Montag bauen Arbeiter dort unter anderem den Gehweg aus und stellen die Entwässerungsanlagen her, die das anfallende Oberflächenwasser in den Bull...