Barsinghausen - Neuer Aufzug soll Mitte November in Betrieb gehen Nach langer Wartezeit haben die Arbeiten zur Erneuerung des defekten Aufzuges am ASB-Bahnhof Barsinghausen begonnen. Fachleute einer österreichischen Firma wollen das Vorhaben bis Ende Oktober abschließen. Nach einer TÜV-Abnahme könnte die Anlage dann Mitte November wieder in Betrieb gehen.

Noch steht der Aufzug am Bahnhof still, voraussichtlich Mitte November wird die sanierte Anlage wieder in Betrieb genommen. Quelle: Frank Hermann