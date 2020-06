Barsinghausen

Endspurt im neuen BBM-Baumarkt: Die Mitarbeiter räumen derzeit Regale und Verkaufsstände am neuen Standort an der Marie-Curie-Straße ein. Am Donnerstag um 8 Uhr wird der 9000 Quadratmeter große Baumarkt mit Gartencenter dort eröffnen – nur neun Monate nach dem ersten Spatenstich.

Großzügig: Der neue BBM-Baumarkt hat knapp 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche – das Gartencenter umfasst ein Drittel davon. Quelle: Jennifer Krebs

Geschäftsführer Jan-Mark Weitz, der sich die Leitung der acht BBM-Filialen in Norddeutschland mit seinem Bruder Sebastian teilt, ist zufrieden: Der nasse Winter hatte zwischenzeitlich zu Problemen auf der Baustelle geführt. Trotzdem, sagt er, habe nach hinten raus alles gut hingehauen. Schlussabnahme war am Dienstagmittag – und alles lief glatt. Nur die 170 Parkplätze werden die Bauarbeiter bis zur Neueröffnung am Donnerstag nicht ganz fertig gepflastert haben.

Nicht mehr zeitgemäß

Das inhabergeführte Familienunternehmen hat nach eigenen Angaben etwa 7 Millionen Euro in seinen neuen Markt im Gewerbegebiet am Calenberger Kreisel – in Sichtweite zum Mitbewerber OBI – investiert. Der alte Markt an der Bunsenstraße war zu klein geworden und nicht mehr zeitgemäß. Die Barsinghäuser BBM-Filiale ist der älteste Markt der kleinen Baumarktkette mit Sitz in Ganderkesee. 1984 wurde das Unternehmen gegründet. Nach dem Beginn in Barsinghausen und Ganderkesee kamen Märkte in Bassum, Garrel, Parchim, Syke, Friesoythe und Achim hinzu. Der neunte BBM-Markt soll im Juli in Rhauderfehn eröffnen.

Zur BBM-Gartenabteilung gehört auch eine große Freifläche. Quelle: Jennifer Krebs

Der große Unterschied zu den Großkonzernen in der Baubranche sei, dass sich, dank der übersichtlichen Größe von derzeit acht Baumärkten, jeder individuell auf die Bedürfnisse der Kunden in der Region einstellen könne. Zur Firmenphilosophie der BBM-Märkte gehört eine qualifizierte Beratung, wie der Geschäftsführer sagt. Mit dem neuen Baumarkt sind zehn neue Arbeitsplätze entstanden. Vorher waren es 18 Mitarbeiter in Barsinghausen beschäftigt – jetzt sind es knapp 30.

BBM hat etwa 7 Millionen Euro in die Ausstattung des neuen Marktes investiert. Quelle: Jennifer Krebs

Im neuen BBM-Markt ist alles unter einem Dach. Zwei getrennte Gebäude und ein Gartenmöbelzelt am alten Standort seien wenig kundenfreundlich gewesen, sagt Weitz. Die neue Gartenabteilung ist nun deutlich größer und umfasst 3000 Quadratmeter – das ist ein Drittel der Gesamtverkaufsfläche. Außer dem klassischen Heimwerkerbedarf sei in den letzten Jahren vor allem die Nachfrage rund um den Garten gewachsen, sagt Weitz. Die Pflanzen für BBM liefern Gartenfachbetriebe aus der Region Bremen-Oldenburg.

135 Meter lang ist der neue BBM-Baumarkt. Davor entstehen 170 Parkplätze. Quelle: Jennifer Krebs

In den vergangenen Tagen war im alten BBM-Markt an der Bunsenstraße Räumungsverkauf, die Regale wurden dabei gut geleert. Ab Mittwoch ist der alte Markt dann geschlossen. Diesen Tag braucht BBM, um die Kassensysteme im alten Markt aus- und im neuen wieder einzubauen. Die Kassen seien noch relativ neu und erst vor zwei Jahren installiert worden. Was mit der alten Immobilie an der Bunsenstraße passiert, sei noch nicht abschließend geklärt, sagt der Geschäftsführer.

Von Jennifer Krebs