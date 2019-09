Barsinghausen

Nach Jahren des Planens und Wartens wegen der verzögerten Erschließung des neuen Gewerbegebiets kann es jetzt losgehen: Der Baumarkt Barsinghäuser Baustoffhandel Mühlenberg (BBM) wird nach gut 35 Jahren seinen Standort an der Bunsenstraße aufgeben und stattdessen in das Gewerbegebiet am Calenberger Kreisel ziehen. Dort baut die Baumarktgruppe auf einem etwa 23.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Marie-Curie-Straße einen neuen Baumarkt einschließlich Gartencenter mit einer Verkaufsfläche von etwa 9000 Quadratmetern. Die Eröffnung des neuen BBM-Baumarkts – in Sichtweite zum Mitbewerber OBI – wird laut Marktleiter Stefan Aberle voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres gefeiert.

„Bis zur Neueröffnung werden wir am alten Standort für unsere Kunden zu 100 Prozent verkaufsfähig bleiben“, versichert Aberle. Der neue Markt, dessen Gebäude rund 135 Meter lang sein wird, verfügt dann über Parkraum für 170 Autos. Am alten Standort sind es 75 Parkplätze. Geplant sei zudem, Räumen samt Außenterrasse an eine Bäckerei zu verpachten. Das neue Gartencenter wird dann direkt über den Baumarkt zu erreichen sein. „Für unsere Kunden wie die Mitarbeiter werden die Wege deutlich kürzer“, sagt Aberle.

Belegschaft wird aufgestockt

Zudem wird es eine offene, nicht überdachte Verkaufsfläche geben. „Natürlich werden unsere Kunden im neuen Markt auch wieder in einer Boutique, unserer Ideengalerie, stöbern können“, kündigt der Marktleiter an. Weitere Details zum neuen Sortiment könne er allerdings noch nicht nennen. „Da sind wir noch ganz am Anfang unserer Überlegungen. Konkret wird es wahrscheinlich erst in drei Monaten“, schätzt Aberle.

Sicher ist, dass die Belegschaft, die derzeit aus 18 Mitarbeitern besteht, aufgestockt werden soll. „Es werde eine leichte Vergrößerung der Belegschaft geben, sagt Aberle. „Bewerbungen sind jederzeit willkommen“, ergänzt er.

Bauarbeiten sind witterungsabhängig

Die Bauarbeiten am zukünftigen Standort sind bereits in vollem Gange. Seit wenigen Tagen sind die Baufirmen damit beschäftigt, den Boden auszukoffern und Füllsand einzubringen. Anschließend werden die Versorgungsleitungen verlegt. Wann das Baumarktgebäude, dessen Eingangsportal nach Osten zur Marie-Curie-Straße ausgerichtet sein wird, fertig ist, steht noch nicht fest. „Das ist ganz stark witterungsabhängig. Wir schauen nur von Monat zu Monat“, sagt Aberle.

Ebenfalls unsicher sei die Zukunft der Gebäude am alten Standort, die Eigentum der Baumarktgruppe sind. Das benachbarte Baustoffzentrum Barsinghausen (BZB) bestätigt hingegen, dem alten Standort in der Bunsenstraße 31 treu bleiben zu wollen. „Wir bleiben hier auf jeden Fall über 2020 hinaus“, sagt Kai Nölke vom BZB.

Von Mirko Haendel