Egestorf

Gut erhaltene Lektüre, für jede Altersklasse und kostenlos: In Egestorf können künftig alle Dorfbewohner von diesem Angebot profitieren. Auf dem Platz vor der Kindertagesstätte zwischen Christuskirche und Feuerwehr haben die Ideengeber Klaus-Detlef Richter und Klaus Delto am Sonnabendvormittag mit zahlreichen Bürgern den neuen Bücherschrank der Ortschaft offiziell und feierlich in Betrieb genommen. Rund um die Uhr kann sich dort jeder Bürger kostenlos Bücher herausnehmen und gut erhaltene eigene für andere Lesefreunde hineinstellen.

Übergeben den Bücherschrank an die Egestorfer (von links): Klaus D. Richter, Marc Lahmann und Klaus Delto. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der Bücherschrank ist eine ausgediente und umgestaltete Telefonzelle. Die Idee für den Schrank war bereits während des Ortsjubiläums vor drei Jahren entstanden. Aus den Reihen des damaligen Festausschusses haben Altbürgermeister Klaus-Detlef Richter und Klaus Delto das Vorhaben vorangetrieben. Für rund 500 Euro erstanden die beiden die alte Telekom-Telefonzelle in Michendorf in der Nähe von Potsdam und holten sie im Februar nach Barsinghausen. Das Schmuckstück leuchtet in den Egestorfer Farben Grün und Gelb.

„Wir freuen uns über jede Spende“

Bei der Eröffnungsfeier begrüßte Richter die Vertreter der Egestorfer Vereine, die unisono für die Umsetzung des Projekts gestimmt hätten, den Überschuss aus dem Ortsjubiläum für den Bücherschrank zu verwenden. Besonders herzlich willkommen hieß er die Bürger, die Bücher in vierstelliger Höhe gespendet haben. „Wir freuen uns über jede Spende“, fügte Richter hinzu. Sein Dank galt auch den Sponsoren wie Tischlermeister Marc Wilke, die Firma Voss Bau und Malermeister Steffen Matthias. „Dieses Projekt schweißt die Egestorfer genauso zusammen wie der kürzlich auf Initiative des Vereins „Deistersterne eröffnete Waldspielplatz “, sagte er.

Dass der Bücherschrank Tag und Nacht offen für alle sei, berge das Risiko, dass Leute mit Vandalismusabsichten vorbeikommen. Aber er zähle auf die Vernunft der Menschen. Klaus Delto zeigte sich überwältigt über die große Resonanz. „Dass wir so viele Bücher bekommen, hätte ich nicht gedacht“, sagte er.

Gerne nehmen die Bücherpaten Klaus D. Richter, Almut und Klaus Delto sowie Angelika Richter Spende entgegen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Bürgermeister Lahmann lobte das Engagement in Egestorf. „Es ist eine gute Idee, ausgelesene Bücher der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Es wird ohnehin zu wenig gelesen“, sagte er.

Bücher nicht einfach wegwerfen

Auch die Bürger sind angetan von dem neuen Angebot. „Ich finde es gut, wenn Bücher nicht einfach weggeworfen werden“, sagte Heidrun Kinne. Auch Heike Vespermann findet die Idee super. „Es ist einfach zu schade, ein Buch wegzuwerfen, das man nur einmal gelesen hat“, meinte sie. Fündig geworden sind auch Stefanie Burrmann und ihr 14 Monate alter Sohn David. „Es ist perfekt, Bücher kostenlos ausleihen zu können. Und wir können gleichzeitig auch welche abgeben“, sagte die junge Mutter.

Der 14 Monate alte David und seine Mutter Steffi Burrmann sind fündig geworden. Quelle: Heidi Rabenhorst

Momentan ist der Bücherschrank mit etwa 250 Büchern prall gefüllt. Richter bittet darum, Buchspenden nicht einfach in den Bücherschrank zu stellen. Wer Bücher abgeben möchte, kann sich entweder an die Familie Delto unter Telefon (05105) 585005 oder Familie Richter unter (05105) 82589 wenden.

Von Heidi Rabenhorst