Barsinghausen

Der Machtwechsel im Barsinghäuser Rathaus ist am Donnerstagvormittag symbolisch vollzogen worden: Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) hat im Rathausfoyer die Amtskette des Stadtoberhaupts an seinen Nachfolger Henning Schünhof ( SPD) übergeben. Formal ist Lahmann allerdings noch bis einschließlich Sonnabend, 23. Januar, im Amt. Schünhof übernimmt am Sonntag offiziell die Verantwortung für die Deisterstadt und ihre Verwaltung.

In dieser Woche hat Lahmann seinen Nachfolger bereits im Rathaus eingearbeitet. Er habe Schünhof – der keine Erfahrung in einer öffentlichen Verwaltung mitbringt – unter anderem mit laufenden Projekten vertraut gemacht und den Verantwortungsbereich des Bürgermeisters erläutert, berichtete Lahmann. Wichtig sei es, Aufgaben zu delegieren. „Man kann sich als Bürgermeister nicht um alles selbst kümmern.“

Lahmann wechselt ins Wirtschaftsministerium

Der Amtswechsel in Zeiten der Corona-Pandemie habe zwei Seiten, sagte Lahmann. Einerseits sei es schade, dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die persönlichen Kontaktmöglichkeiten strikt beschränkt seien. Andererseits gebe es wegen der Pandemie deutlich weniger repräsentative Aufgaben als üblich, sodass Schünhof mehr Zeit bleibe für die intensive Einarbeitung.

Lahmann berichtete auch, wohin ihn sein beruflicher Weg künftig führen wird: Er wechselt zum 1. Februar ins niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und wird dort stellvertretender Referatsleiter im Referat für Kabinetts-, Landtags- und Bundesratsangelegenheiten. Er werde sich vor allem um das Thema Bundesrat kümmern, sagte der Christdemokrat.

Dank und Lob für Amtsvorgänger

Kommunalpolitisch engagieren werde er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in Barsinghausen nicht, kündigte Lahmann an. „Ich will nicht als Schlaumeier hinten sitzen.“ Sein Amt als Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU im Kreisverband Hannover-Land werde er jedoch weiterhin ausüben, betonte Lahmann.

Henning Schünhof bedankte sich bei seinem Vorgänger für die geordnete und gut organisierte Amtsübergabe. Er habe sehr vom Angebot zur Hospitation im Rathaus profitiert, sagte er. Schünhof fand warme Worte für Lahmann und sprach von einem freundschaftlichen Verhältnis, das ihn mit seinem Vorgänger verbinde. Insbesondere in seiner Funktion als stellvertretender Stadtbrandmeister habe er mit Lahmann immer gut zusammengearbeitet, betonte der neue Bürgermeister. „Wir sind stets fair und professionell miteinander umgegangen.“

Stadt wird wegen Rücklagen beneidet

Der Grundstein für die gute finanzielle Situation der Stadt Barsinghausen sei die von Lahmann umgesetzte Haushaltskonsolidierung, sagte Schünhof. „Manch andere Kommune in der Umgebung beneidet uns gerade darum.“ Die Rücklagen seien gerade angesichts der Corona-Pandemie beruhigend. Allerdings seien die hohen Rücklagen auch das Ergebnis von Leistungen, die die Stadt nicht habe erbringen können – und von unbesetzten Stellen. „Es gilt jetzt, diesen Rückstand abzubauen.“

Das Amt des Bürgermeisters sei eine große Aufgabe, die er mit Respekt übernehme, betonte Schünhof. Das Grundgerüst dafür stehe. „Nun gilt es, die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen.“

Amtskette ist aus Silber gearbeitet

Die Amtskette, die Schünhof symbolisch schon in seinen Besitz nehmen durfte, ist aus massivem Silber gearbeitet. Auf den Anhängern der Kette befinden sich die Wappen aller 18 Barsinghäuser Ortsteile. Die Bürgermeisterkette sei 1974 nach der Gebietsreform in Auftrag gegeben worden, als die Stadt Barsinghausen mit mehreren zuvor selbstständigen Gemeinden fusioniert wurde. „Damals haben alle zusammengelegt“, berichtete Lahmann. Den Wert der Amtskette bezifferte er auf rund 35.000 Euro. Am meisten davon entfalle aber auf die aufwendige handwerkliche Arbeit. „Der Materialwert ist deutlich geringer.“

