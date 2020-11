Barsinghausen

Einen Tag nach dem Triumph bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt richtet Barsinghausens künftiger Bürgermeister Henning Schünhof ( SPD) den Blick nach vorne. Der Adrenalinspiegel vom Wahlabend sinke langsam, sagt er. „Mir ist bewusst, dass jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt.“ Am Sonntag und Montag hätten ihn unglaublich viele Glückwünsche auf allen Kanälen erreicht, die er nun sichte. „Da sind auch viele Hoffnungen und Wünsche für meine Amtszeit formuliert“, sagt der Winninghäuser. „Ich gehe mit viel Respekt an die neue Aufgabe heran.“

Nach Schünhofs Worten wird der berufliche Wechsel von seinem bisherigen Arbeitgeber – einem Rintelner Maschinenbauunternehmen – ins Barsinghäuser Rathaus unproblematisch über die Bühne gehen. Er habe sehr frühzeitig mit seinem Arbeitgeber über die Kandidatur gesprochen, der seine Ambitionen dann auch von Beginn an unterstützt habe. In der ersten Januarwoche werde er noch die Inventur in dem Unternehmen begleiten und dann ausscheiden, kündigt Schünhof an. Seine Amtszeit als Bürgermeister beginnt am 24. Januar 2021.

Schünhof will sich vorbereiten

Die Zeit bis dahin will der Sozialdemokrat nutzen, um sich auf die Aufgabe als Stadtoberhaupt vorzubereiten. Er habe künftig Verantwortung nicht nur für die fast 500 Stadtbediensteten, betont der künftige Bürgermeister. „Ich trage Verantwortung für alle 36.000 Einwohner von Barsinghausen.“ Etliche Amtsträger aus der eigenen Partei hätten bereits zugesagt, ihn bei der Vorbereitung auf die neue Aufgabe zu unterstützen – ebenso wie der amtierende Bürgermeister Marc Lahmann. „Ich werde diese Hilfe annehmen“, sagt Schünhof.

Nach seiner Wahl zum Bürgermeister wird der Sozialdemokrat seine Führungsämter in der Freiwilligen Feuerwehr – als Ortsbrandmeister in Winninghausen und als stellvertretender Stadtbrandmeister – aufgeben müssen. „Das geht wohl nicht parallel“, sagt Schünhof und verweist auf drohende Interessenkonflikte. Als Bürgermeister ist er zugleich Dienstvorgesetzter der Ehrenbeamten in der Feuerwehrführung. „Ich werde aber auf jeden Fall als Feuerwehrmann aktiv bleiben“, verspricht Schünhof. Zu Einsätzen könne er auch vom Rathaus aus fahren.

SPD : Haben die richtigen Themen besetzt

Prächtige Stimmung herrschte am Montag bei der Barsinghäuser SPD-Führung. Er habe noch „leichte Kopfschmerzen“ von der feuchtfröhlichen Siegesfeier am Videobildschirm, berichtete Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann. Den Schlüssel zum Wahlerfolg Schünhofs sieht der SPD-Chef in den „richtigen Themen“, die die Partei im Wahlkampf besetzt und damit offenbar die Menschen angesprochen habe. Als Beispiele nennt er die Bereiche Verkehr, Elektromobilität und Umwelt. Die SPD habe sich auf die Bürgermeisterwahl gut ein Jahr lang sehr intensiv vorbereitet und in dieser Zeit in viele Bereiche tief hineingeblickt. „Das hat sich ausgezahlt.“ Ein Faktor sei offenbar auch die gute Kooperation und thematische Nähe mit den Grünen gewesen, sodass die meisten Grünen-Wähler wohl für Schünhof votiert hätten.

Für 2021 und die Kommunalwahl im nächsten Herbst ist Dobelmann optimistisch. Der Wahlausgang der Stichwahl motiviere natürlich, sagt der SPD-Chef. „Er hat gezeigt, dass wir etwas erreichen können, wenn wir gut zusammenarbeiten und alle an einem Strang ziehen.“

Zieseniß : Werden Versprechen überprüfen

Der in der Stichwahl unterlegene Kandidat Roland Zieseniß ( CDU) war am Montag gefasst. „Als Politiker muss man immer mit Niederlagen rechnen“, sagt er. Ein großes Bedürfnis sei der Dank an die gut 4900 Menschen, die ihn gewählt hätten. Die eigene Wahlkampfstrategie sei „In Ordnung“ gewesen, meint der Christdemokrat in der Rückschau. Vielleicht sei es aber nicht so gelungen, die eigenen Themen zu transportieren – „während die SPD gerade auf Social Media die Hölle in Bewegung gesetzt hat“.

Zieseniß verweist darauf, dass Schünhof und seine Partei im Wahlkampf sehr viele Versprechungen gemacht hätten. „Wir werden genau prüfen, ob diese Versprechen auch eingehalten werden.“ Die CDU werde sich nun auf die Kommunalwahl konzentrieren, um dort ein gutes Ergebnis zu erzielen. „Ich bin optimistisch, dass das gelingt“, sagt Zieseniß.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Michael Kowalski gibt zu, dass das Wahlergebnis mit 57,5 Prozent zugunsten von Schünhof „deutlicher ausgefallen ist, als wir das erwartet hatten“. Als eines der Probleme des Wahlkampfes in Corona-Zeiten hat Kowalski ausgemacht, dass es der CDU nicht gelungen sei, „besonders die jungen Menschen zu erreichen“. Seine Partei habe „gehofft, dass wir es packen“. Nun seien alle etwas geknickt, aber sehr motiviert für die zukünftige Arbeit, sagt Kowalski. Auswirkungen von Zieseniß’ Wahlniederlage auf die Kommunalwahl 2021 befürchtet der CDU-Chef nicht.

