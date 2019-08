Barsinghausen

Bald können auch Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen und andere Menschen mit eingeschränkter Mobilität wieder bequem das Gleis 2 am Barsinghäuser Bahnhof erreichen. Der defekte Aufzug wird endlich ausgetauscht. Nach der abschließenden Entscheidung des Verwaltungsausschusses hat die Stadtverwaltung den Auftrag vergeben. Erste Demontagearbeiten an der Technik des alten Aufzuges haben bereits begonnen.

Bereits seit Mai 2018 funktioniert der Aufzug am Bahnhof nicht mehr. Das ist mit weiten Umwegen für die Nutzer verbunden. Statt durch den Bahnhofstunnel führt für Betroffene der Weg zum Gleis 2 des Bahnhofes derzeit über den Bahnübergang am Buchhorn und den Parkplatz auf der Bahnhofsnordseite.

Neuer Aufzug kostet 128.000 Euro

Der alte Aufzug konnte nicht repariert werden, das war nach dem Ausfall schnell klar. Doch auch für eine komplette Erneuerung hatte die Stadtverwaltung lange Zeit kein geeignetes Unternehmen gefunden. In diesem Sommer hat es endlich ein Angebot gegeben – das aber nochmals deutlich teurer als ursprünglich kalkuliert ausgefallen ist. Rund 128.000 Euro wird der neue Aufzug die Stadt kosten.

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung ist der Auftrag für den Neubau des Aufzuges erteilt. Die ersten Demontagearbeiten an der alten Anlage hätten begonnen, berichtet Stadtsprecher Christian Kneußel. Die weiteren Arbeiten werden laut Zeitplan in der letzten Septemberwoche mit der Montage der neuen Liftanlage fortgesetzt. Voraussichtlich würden die Montagearbeiten bis Ende Oktober dauern, kündigt Kneußel an.

Von Lisa Malecha und Andreas Kannegießer