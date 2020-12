Holtensen

Der stellenweise marode Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt in Holtensen wird erneuert. Bis Weihnachten soll auf der Von-Holthusen-Straße (K 254) der erste Bauabschnitt bis zum Bultfeld abgeschlossen sein. Autos kommen an der Baustelle vorbei, weil die Straße momentan nur halbseitig gesperrt ist. Eine Baustellenampel regelt dort den Verkehr. Der Gehweg wird mit einem mehrfarbigen Römerpflaster neu hergestellt, zudem sollen ihn zusätzliche Straßenlaternen besser ausleuchten.

Pause bis zum 11. Januar

Über Weihnachten und Neujahr wird auf der Baustelle nicht gearbeitet. Weiter geht es – sofern es das Wetter zulässt – am 11. Januar. Entgegen der bisherigen Planung muss der weitere Bauablauf dann unter Vollsperrung erfolgen, teilt das Tiefbauamt der Stadt Barsinghausen mit. Grund: Der Einmündungsbereich Am Schafanger sei zu schmal um einen sicheren Arbeitsablauf für die Arbeiter vor Ort zu gewährleisten.

Anlieger und Busse kommen durch

Um zumindest den Durchgangsverkehr auf der Straße Am Schafanger aufrechterhalten zu können, sind im neuen Jahr zwei weitere Bauabschnitte vorgesehen. Zunächst wird auf der Ortsdurchfahrt zwischen den Straßen Am Kampe und Am Schafanger gebaut, anschließend geht es vom Schafanger in Richtung des westlichen Ortsausgangs weiter. Busse und Anlieger, die zu ihren Grundstücken wollen, kommen durch. Alle anderen müssen die Baustelle umfahren. Die offizielle Umleitung erfolgt über die A 2. Eine Ersatzbushaltestelle wird auf dem bereits fertiggestellten Gehweg eingerichtet. Der Fahrplan bleibt unverändert.

Die Arbeiten werden bis voraussichtlich Mitte März 2021 andauern.

Von Jennifer Krebs