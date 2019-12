Barsinghausen

In der Diskussion um einen zusätzlichen multifunktionalen Jugendraum auf dem Spielplatz Klein Basche hat sich die Politik endgültig durchgesetzt: Damit der Raum so schnell wie möglich nutzbar ist, wird ein rund 120 Quadratmeter großer Container an das vorhandene Spielhaus angebaut. Auch eine neue Toilettenanlage wird in einem Container untergebracht. Das hat der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Für das Vorhaben werden im städtischen Haushaltsplan für die Jahre 2020/2021 laut Beschluss 150.000 Euro bereitgestellt.

Den geplanten zusätzlichen Jugendraum auf Klein Basche sollen Jugendliche auch für Geburtstagsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen nutzen können. Das alte Spielhaus ist dafür viel zu klein, zudem ist es sanierungsbedürftig.

Weitere Verschiebung abgelehnt

Die Stadtverwaltung hatte zunächst vorgeschlagen, auf den Kauf von Containern zu verzichten und lieber mittelfristig einen massiven Anbau zu errichten. Das Problem: Der städtischen Gebäudewirtschaft fehlen wegen anderer Großprojekte die Kapazitäten, um den Neubau kurzfristig umsetzen zu können. Weil der Grundsatzbeschluss für den Jugendraum bereits im Herbst 2017 gefasst worden war, wollten die Ratsmitglieder nun eine Verschiebung des Neubaus auf möglicherweise unbestimmte Zeit nicht mehr hinnehmen – und setzten die Containerlösung durch.

Nach den Worten von Stadtsprecher Andreas Schröter kann mit den vorbereitenden Bauarbeiten für die Aufstellung der Container begonnen werden, sobald der städtische Doppelhaushalt von der Kommunalaufsicht genehmigt worden ist.

