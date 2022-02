Barsinghausen

Barsinghausens Tourismusförderung beschränkt sich auf ein kleines verstecktes Tourist Office im Zechensaal sowie eine stark modernisierungsbedürftige Internetseite. Das soll sich ändern. Die Stadtverwaltung möchte die Bereiche Tourismus und Naherholung neu aufstellen und eine gezielte Tourismusförderung betreiben.

Nach Ansicht des neuen städtischen Wirtschaftsförderers Timo Muchow wurde die Tourismusförderung in Barsinghausen jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses am Mittwochabend stellte er sein Tourismuskonzept vor. Die Kernpunkte sind die Einrichtung eines Tourismusbüros in zentraler Lage sowie die Einstellung eines städtischen Tourismusexperten. „Mit den aktuellen Strukturen und Ressourcen sind wir nicht in der Lage, eine adäquate lokale Tourismusförderung zu betreiben“, erklärte Muchow.

Verwaltung sieht Handlungsbedarf

Die den Ausschussmitgliedern vorgelegte Beschlussvorlage wird konkreter. Der Verein Tourismus Barsinghausen, der bisher einzelne Aufgaben wie etwa die Vermarktung im Internet nebst Unterkunftsvermittlung, den Besuch von Messen sowie die Erstellung von Werbematerialien übernommen hat und dafür jährlich Zuwendungen bekommt, sei aus personellen Gründen überfordert. Und die „Alte Zeche – Gemeinnützige Betriebs GmbH“, die seit 2019 in eigenen Räumen am Zechensaal ein Tourismusbüro betreibt und dafür ebenfalls städtische Gelder bekommt, halte aktuell nur sehr begrenzte Kapazitäten für die Betreuung von Besuchern und Gästen vor. Sie liefere zudem keine Impulse bei der Vermarktung und initiiere auch keine touristischen Aktivitäten, die nicht das Besucherbergwerk direkt beträfen. „Da sieht die Verwaltung Handlungsbedarf“, betonte Muchow.

Muchow: Potenzial wird nicht abgerufen

Der Wirtschaftsförderer ist überzeugt, dass Naherholung und Tourismus für Barsinghausen zu einem nicht zu verachtenden Wirtschaftsfaktor werde könnten: Im näheren Einzugsgebiet um Barsinghausen und dem Deister kämen bei einer Anfahrt von 30 bis 60 Minuten zwischen 800.000 und 2,3 Millionen Menschen als potenzielle Besucher und Gäste in Betracht, welche Angebote der Naherholung und des Tagestourismus wahrnehmen könnten. Barsinghausen sei dank seiner guten Verkehrsinfrastruktur als Übernachtungsstandort für einen längerfristigen Aufenthalt in der Region Hannover mit den touristischen Anziehungspunkten Landeshauptstadt und Messestadt Hannover, Steinhuder Meer sowie Deister und Weserbergland interessant. Darüber hinaus biete die Stadt lokale Attraktionen wie das Besucherbergwerk, das Stadtfest, die Deister-Freilicht-Bühne, zahlreiche Rittergüter und Wanderwege.

Barsinghausen habe Potenzial, das derzeit nicht abgerufen werde, so Muchow. Der Wirtschaftsförderer verweist auf die touristisch leistungsfähigeren Strukturen in den Nachbargemeinden Springe, Bad Münder, Bad Nenndorf und Wennigsen, um zu verdeutlichen: „Es bleiben insbesondere im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen viele Aufgaben und Projekte liegen oder können gar nicht bearbeitet werden.“ Zudem führe ein gestiegenes Qualitätsbewusstsein der Besuchenden und die zunehmende Nutzung von digitalen Angeboten zu einem höheren Arbeitsbedarf und mache eine höhere Qualifikation der Mitarbeitenden im Tourismussektor nötig.

Tourist Office und Tourismusexperte

Das Tourismuskonzept sieht vor, ein möglichst innenstadtnah gelegenes Tourist Office einzurichten. Dies könne womöglich gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein „Unser Barsinghausen“ betrieben werden. „So könnte bei der Vermarktung von Veranstaltungen in der Innenstadt zusammengearbeitet werden“, schreibt Muchow.

Zudem plant die Stadt, eine auf dem Gebiet des Tourismus ausgebildete Fachkraft, eine sogenannte Touristikerin oder einen Touristiker, einzustellen. Diese Person solle sich dann im Wesentlichen um die Entwicklung touristischer Angebote, die Organisation und Betreuung des Tourist Office, die Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Naherholung und Tourismus, das Veranstaltungsmanagement bei Messeauftritten und das Fördermittelmanagement kümmern.

Politik stimmt zu

Der Betrieb eines Tourist Office und die Einstellung der Tourismusfachkraft würden den Haushalts in diesem Jahr mit fast 32.000 Euro belasten, im nächsten Jahr mit etwa 83.000 Euro. Gegengerechnet würden laut Beschlussvorlage aber der bereits zugesagte Zuschuss für 2023 an die Alte Zeche in Höhe von 18.000 Euro und die Zuschüsse an den Tourismusverein von jeweils 6000 Euro für 2022 und 2023, die nach Absprache mit den Betroffenen für die Neuorganisation genutzt würden.

Die Verwaltung geht von einer Stellenbesetzung und Anmietung von Büroflächen in der Innenstadt frühestens im Oktober dieses Jahres aus. Die Ausschussmitglieder stimmten einstimmig für die Umsetzung des Tourismuskonzepts.

Von Mirko Haendel