Barsinghausen

Bei der Schaffung von dringend benötigtem, neuen Wohnraum fordert die Barsinghäuser SPD-Ratsfraktion jetzt den großen Wurf: Die Sozialdemokraten wünschen sich ein Pilot-Stadtquartier am Rande der Kernstadt. Dazu soll es nach den Vorstellungen der SPD einen städtebaulichen Architektenwettbewerb geben, der noch in diesem Jahr gestartet wird. Die SPD-Ratsfraktion hat einen entsprechenden Antrag für die Ratsgremien angekündigt und hofft auf Unterstützung der anderen Fraktionen.

Die SPD will mit dem neuen Stadtquartier mit Pilotcharakter nicht nur die allgemeine Nachfrage nach Wohnraum befriedigen, sondern auch auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. „Die Gesellschaft wird immer heterogener“, sagt SPD-Ratsherr Friedhelm Feldkamp. Entsprechend soll das neue Stadtquartier so konzipiert werden, dass es unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird und verschiedene Wohnformen vereint.

Wohnraum nicht nur für Spitzenverdiener

„Wichtig ist ein gesellschaftlicher Querschnitt“, sagt Feldkamp. So solle das neue Stadtquartier auch Lebensraum für Menschen bieten, die es auf dem normalen Wohnungsmarkt schwer haben. In Barsinghausen seien in den vergangenen Jahren zwar etliche Mehrfamilienhäuser gebaut worden, die Mieten dort lägen aber zumeist im obersten Bereich. „Teuer bauen kann jeder“, sagt Feldkamp. „Das ist das schäbigste und einfachste Modell, das es gibt.“ Auch aus der Sicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Messing gibt es bei der Stadtentwicklungspolitik in Barsinghausen Verbesserungsbedarf: „Bisher klatschen wir immer nur irgendwo ein neues Baugebiet hin“, sagt er.

Das soll in dem Pilot-Stadtquartier anders werden: Dort soll es nach den Wünschen der SPD Platz geben für verschiedene Wohnformen und Varianten des Zusammenlebens –wie etwa Mehrgenerationen-Wohnprojekte. Ein wesentlicher Aspekt des Konzepts ist die Einbeziehung von Betreuungs- und Serviceeinrichtungen, Kleingewerbe, Gastronomie, Werkstätten und Läden zur Nahversorgung, um so das Quartier lebendig zu gestalten. Die Freiflächen zwischen den Gebäuden sollen demnach intelligent und abwechslungsreich als Übergangszonen gestaltet werden. In herkömmlichen Wohnsiedlungen seien Freiflächen zumeist nur „als Abstandsgrün“ angelegt, kritisiert Feldkamp.

Magnet für die Stadt?

Aus Sicht der SPD könnte dieses Stadtquartier eine Strahlkraft weit über die Barsinghäuser Stadtgrenzen hinaus entwickeln. „Es gibt ein großes Zuzugspotenzial von außerhalb“, sagt Feldkamp. „Das könnte zu einem Magneten für die Stadt werden.“ Andere Kommunen hätten entsprechende Erfahrungen gemacht. In der unmittelbaren Umgebung hat laut SPD die Stadt Garbsen im Ortsteil Berenbostel in vergleichbarer Weise mit der Entwicklung eines neuen Wohnquartiers begonnen.

Viele Details des von den Sozialdemokraten für Barsinghausen gewünschten Projekts stehen noch nicht fest: der Standort etwa und die Größe. „Aber Wohnraum für mindestens 800 bis 900 Menschen müsste schon geschaffen werden, sonst kann man nicht von einem Quartier sprechen“, sagt Feldkamp.

Konzept für viele Jahre

Bei der Umsetzung setzen die Sozialdemokraten auf eine enge Kooperation mit der Region Hannover, die vor wenigen Wochen ihr Wohnraumversorgungskonzept vorgestellt hatte und eine Koordinierungsstelle für den Wohnungsbau betreibt. Das neue Stadtquartier anzuschieben ist für die SPD-Ratsfraktion eines ihrer wesentlichen Ziele bis zum Ende der laufenden Wahlperiode. Die Realisierung dürfte dann allerdings etliche Jahre in Anspruch nehmen. Der Zeithorizont reiche bis über 2026 hinaus, sagt Messing – und damit auch über den Zeitpunkt der übernächsten Kommunalwahl.

Die SPD ist optimistisch, dass es kurzfristig gelingen wird, qualifizierte und fantasievolle Stadtplanungsbüros zur Teilnahme an einem Architektenwettbewerb zu gewinnen. „Da gibt es sehr gute Profis“, sagt Feldkamp. „Vielleicht könnte es noch 2019 losgehen.“

Erste Aufgabe aus Sicht der SPD ist es nun, die anderen Fraktionen im Rat von dem Konzept zu überzeugen und für Mehrheiten zu werben. „Es muss ein breiter Wille da sein, auch bei der Verwaltungsspitze“, sagt Messing. Seine Fraktion werde sich nicht beirren lassen, kündigt er an. „Wir wollen eine lebens- und liebenswerte Stadt.“

600 Wohnungen fehlen in Barsinghausen Nach Berechnungen der Region Hannover fehlen bis zum Jahr 2025 in Barsinghausen etwa 600 Wohnungen. Um Anreize für die Kommunen und auch für Investoren zu schaffen, setzt die Regionsverwaltung in ihrem Handlungskonzept auf finanzielle Unterstützung. So können neue Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit 5500 Euro je Wohneinheit gefördert werden, weitere 3000 Euro Fördergeld sind möglich, wenn es sich um eine Wohnung mit einer Sozialbindung von mindestens 20 Jahren handelt. Von den 600 Wohnungen, die in Barsinghausen zur Bedarfsdeckung entstehen müssten, handelt es sich den Prognosen der Region zufolge um rund 340 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern. Weitere 260 Wohneinheiten müssten demnach in Ein- oder Zweifamilienhäusern neu gebaut werden.

Von Andreas Kannegießer