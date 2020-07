Barsinghausen

Menschen mit einer Demenzerkrankung zu Hause betreuen und pflegen oder in einer Pflegeeinrichtung begleiten – das ist eine anstrengende und aufopferungsvolle Aufgabe für Angehörige, Freunde und Unterstützer der Betroffenen. Unterstützung bietet seit 2003 ein Selbsthilfe-Gesprächskreis der AWO unter der Leitung von Ingrid Wollenhaupt und Diplom-Psychologe Horst Merkel. Nach einer dreimonatigen Zwangspause wegen der Corona-Krise starten die Treffen jetzt zum ersten Mal wieder am, Mittwoch, 8. Juli, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Senioren-Begegnungsstätte Am Buchhorn 6.

Standort ändert sich wegen der Abstandsregeln

„Wegen der Abstands- und Hygieneregeln ist ein Treffen am bisherigen Standort im Kursana-Domizil Barsinghausen nicht möglich“, sagt Horst Merkel. In der Begegnungsstätte können die Teilnehmer, die einen Mund-Nase-Schutz tragen sollen, genügend Abstand halten. Desinfektionsmittel für die Hände sowie Gesichtsschutz (Visiere aus klarem Kunststoff) stehen ebenfalls bereit.

Vor der Zwangspause nutzten in der Regel zwischen acht und 13 Personen das kostenlose Angebot zur Selbsthilfe – sowohl Ehepartner und Kinder der Betroffenen als auch Freunde, Nachbarn und Pflegekräfte. „Alle Teilnehmer sind dankbar, wenn sie bei uns in den Gesprächskreisen anonym Hilfe bekommen“, erläutert Horst Merkel.

Sie tauschten sich in einem geschützten Rahmen über Fragen, Probleme und Erfahrungen im Umgang mit einem durch Demenz veränderten Menschen aus. Dabei gehe es zum Beispiel um die Gestaltung des Zusammenlebens zu Hause, um die Organisation von Hilfen zur Pflege, die Kostenregelungen, die Auseinandersetzungen mit Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und auch mit anderen Familienangehörigen, Freunden oder Nachbarn.

Auch Scham ist ein Thema

Auch Scham sei ein Thema, wenn beispielsweise der Verlust der geistigen Fähigkeiten beim Demenzkranken nach außen bekannt werde. Zentrale Themen seien die emotionalen Herausforderungen, die diese Veränderungen an die Beziehungen der Ehepartner stellen.

„In den Gesprächskreisen fühlen sie sich nicht allein mit ihren Problemen und erleben, dass es anderen Menschen ähnlich geht“, sagt Merkel. Häufig hätten die pflegenden Angehörigen dies schon längere Zeit mit sich selbst ausgemacht. „Aus vielen unterschiedlichen Gründen, die ganz individuell aber auch gesellschaftlich bedingt sein können", betont Merkel.

Teilnehmer nutzen Telefonkontakt in der Krise nur selten

Weil sich die Selbsthilfegruppe seit März wegen der Corona-Krise nicht treffen konnte, bestand laut Merkel die Möglichkeit zum Kontakt per Telefon. Dieses Angebot sei jedoch nur sehr selten wahrgenommen worden. „Meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass die pflegenden Angehörigen sich in der aktuellen Situation eher wieder auf die frühere Verhaltensweise zurückziehen und glauben, man müsse die Situation auch alleine bewältigen können“, bedauert Merkel.

Immerhin seien seit Juni wieder persönliche Gesprächskontakte unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Und ein Neustart der monatlichen Gruppentreffen ab 8. Juli solle nun die erfolgreiche Selbsthilfe fortsetzen.

Auskünfte gibt es bei Ingrid Wollenhaupt unter Telefon (05105) 63967 und bei Horst Merkel unter (0511) 5463849.

Von Frank Hermann