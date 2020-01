Vor der Trecker-Sternfahrt zur Protest-Kundgebung in Hannover haben sich Landwirte aus Gehrden und der Umgebung in Everloh getroffen. Sie kritisieren vor allem die pauschale Düngemittelverordnung: Dass auch in Gebieten mit guten Grundwasserwerten künftig weniger Dünger ausgebracht werden soll, sei unsinnig.