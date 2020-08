Die Kunstschule Noa Noa beginnt mit dem kreativen Lehrbetrieb in ihrer neuen Werkstatt in der Kulturfabrik Krawatte: Antonia Jacobsen leitet am 18. August den Workshop „Mode- und Modellzeichnen“ für Kinder ab acht Jahren. Noa-Noa-Künstler stattet derweil die neue Werkstatt aus.