Barsinghausen

Viele Siedlungsstraßen in der Barsinghäuser Nordstadt im städtebaulichen Sanierungsgebiet Soziale Stadt erhalten demnächst ein neues Gesicht. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung startet in den nächsten Wochen mit dem aufwendigen Umbauprogramm für etliche Wohn- und Durchgangsstraßen zwischen Rehrbrinkstraße und Gänsefußweg. Los geht es mit dem ersten Bauabschnitt in der Eichendorffstraße, dem Heinrich-Heine-Platz und dem Fritz-Reuter-Platz.

Der Umbau der oft maroden Siedlungsstraßen ist eines der ehrgeizigsten Vorhaben im städtebaulichen Sanierungsprogramm Soziale Stadt. In einem Zeitraum von mehreren Jahren sollen fast alle Straßen nach und nach barrierefrei ausgebaut und gleichzeitig ansprechender gestaltet werden. Im Zuge der Arbeiten werden sämtliche Bordsteine verschwinden: Gehwege und Fahrbahnen in den Straßen werden künftig nahezu niveaugleich ausgebaut. Maximal wenige Zentimeter Höhendifferenz zwischen den Funktionsbereichen soll es künftig noch geben.

Anfang März rollen die Baumaschinen an

Für den ersten Bauabschnitt hat die Stadtverwaltung nach mehreren Verzögerungen bei der Planung die Aufträge nun vergeben. Bei der Ausschreibung durchgesetzt hat sich die Firma Scharnhorst aus Neustadt am Rübenberge. Für insgesamt rund 687.000 Euro werden die beiden Straßen und der Platz umgestaltet. „Nächste Woche ist die Bauvorbesprechung“, sagt Daniel Afkhami vom städtischen Fachdienst Tiefbau. Der Ingenieur geht davon aus, dass ein Baubeginn Anfang März realistisch ist – „sobald die Witterung stabil ist“.

Bis Anfang Juli sollen die Arbeiten im ersten Abschnitt dann nach Afkhamis Worten abgeschlossen sein. Parallel laufen bereits die Planungen für den zweiten Bauabschnitt, zu dem der nördliche Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Hermann-Löns-Weg sowie die Wilhelm-Raabe-Straße gehören. Realistisch sei dort ein Baubeginn im Mai, sagt Afkhami. „Das streben wir an.“

Danach wird es noch zwei weitere Abschnitte im Gesamtprogramm geben: Voraussichtlich im nächsten Jahr werden der südliche Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße und der südliche Zweig der Wilhelm-Busch-Straße umgestaltet. Danach geht es im Jahr 2022 mit Arbeiten im nördlichen Teil der Wilhelm-Busch-Straße und in der Goethestraße weiter. Die Goethestraße ist die Haupterschließungsstraße im Sanierungsgebiet, über die auch mehrere Buslinien fahren.

Die Eichendorffstraße in der Barsinghäuser Nordstadt wird voraussichtlich ab März zum verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet. Quelle: Andreas Kannegießer

Straßen werden verkehrsberuhigte Bereiche

Im Zuge der Bauarbeiten verändert sich auch der rechtliche Status der Wohnstraßen in der Nordstadt: Sie werden zu sogenannten verkehrsberuhigten Bereichen. Autofahrer dürfen dort lediglich mit Schrittgeschwindigkeit fahren, und Fahrzeuge müssen in gekennzeichneten Bereichen abgestellt werden. Fußgänger dürfen sich überall im Straßenraum nach Belieben bewegen, es gilt das Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme.

Für die Stadt Barsinghausen ist der Straßenumbau im Zuge des städtebaulichen Sanierungsprogramms ein gutes Geschäft: Die Kommune selbst muss lediglich ein Drittel der Kosten aufbringen. Der Bund und das Land Niedersachsen übernehmen den Restbetrag. Die Stadt kalkuliert überschlägig mit rund 4,5 Millionen Euro Gesamtkosten für das mehrjährige Vorhaben.

Von Andreas Kannegießer